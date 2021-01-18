叶愛　極度震撼　K奶新人登場

離經叛道嘅行為唔係人人都接受，即係俗語話嘅「離晒譜」，而日語「規格外」亦有相同嘅意思，所以大家見到叶愛呢位AV女優新人被形容為「規格外之K奶」，就係代表佢對K奶真係大到離晒譜呀！

妖媚女人味

熟女系名廠Madonna喺日本AV界中實力可謂數一數二，皆因佢一向都好積極為大家帶來氣質美熟女，廠內嘅專屬女優可以話風情萬種，而且身材極佳，好似白木優子、友田真希、神宮寺奈緒等等，簡直係迷倒眾生。提到神宮寺奈緒呢位年輕派新勢力，最近佢多咗一位戰友，呢位就係今日同大家見面嘅超Cup輕熟女叶愛喇！

佢今年30歲，女人味十足，同時散發出令男人神魂顛倒嘅妖媚氣息。雖然身高僅得5呎，但係皮白肉嫩，肌膚靚到拍得住美白護膚產品嘅代言人。上圍更係令人為之一振，足足有成39吋K Cup咁勁，真係大到離晒譜！難怪M廠形容佢擁有「規格外之K奶」以及「超越人類常識」嘅胴體。

一撻即着

愛妹以Madonna上年12月重點新人身份登場，由於M廠都知道佢夠晒號召力，所以喺正式公開其真身之前，喺官網同社交網嚟個特別宣傳手法，公開多張只係影到阿妹對K奶嘅火辣照片，以極度震撼視覺嘅爆乳同神秘感吸引大家注意，效果當然係相當理想啦！至於愛妹嘅演出又理唔理想呢？從演出中，可以見到佢一撻即着，好快就同男優打得火熱，甚至可以話係打得忘我，由前戲到埋牙激戰都顯得投人又肉緊，同時擅長玩胸夾功夫，將爆乳魅力充分發揮。

不過，阿妹喺訪問中表示其實有苦自己知，尤其不滿上圍太大，好多靚衫都着唔到，而且瞓覺都要以側睡，因為平躺仰睡的話，就會被分量十足嘅K奶壓住，令佢感到呼吸困難喎！

Profile

年齡：30歲

身高：4呎11吋

三圍：39K-23-35