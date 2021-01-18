楊思琦封肚唔再生　2個夠晒數！

藝人楊思琦為香港開電視外購日劇《夏空》唱主題曲，今次是她10年後再唱劇集主題曲，雖然去年已推出歌曲《愛的森林》，但一向做事認真的她請了唱歌老師上堂指點技巧，她說：「接到電話話搵我唱歌，話故事嘅女主角好似阿信，好似我咁堅毅、奮鬥，好快應承咗。首歌好明快、鼓舞、陽光，套劇有成百集，工作人都話係洗腦歌，希望同大家洗腦打氣，喺屋練歌個女都跟住唱，佢仲同晒啲同學講，之前又派《愛》嘅CD畀同學，係我頭號fans。」

她希望將來有機會母女檔合唱，但指女兒的性格與她大不同：「佢嘅天分係鬼靈精，腦筋好靈活、反應快，估唔到佢諗咩，但就唔夠勤力，同我性格好唔同。」現時她的兒子開始學牙牙學語，聽到音樂會手舞足蹈，似乎遺傳了媽媽的演藝天分。對於兒女將來會否入行，她說：「順其自然啦，個女都鍾意表演嘅，等佢讀好啲書先再講啦！」除了歌癮，思琦自然亦有戲癮，但礙於疫情和要照顧子女，暫時也難以抽身到內地拍劇，希望將來有機會在香港拍攝，就能家庭事業兩兼顧。

疫情下她指最大得着是與兒女朝夕相對，補償當年照顧女兒參與度不足，她說：「生咗第一胎2個月之後就做嘢，個仔就百分之二百照顧，辛苦但係開心嘅。」不過，思琦直言兩個夠晒數，湊成一個好字已滿足，她說：「唔生喇，年紀大好難修身，亦冇咁多精力、體力照顧。」

場地：Lounge Hakuba

服裝：Per Me