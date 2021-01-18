【飲酒休克】鄧達智疑心臟出問題　入院檢查

時裝設計師鄧達智（William）早年曾先後患乙狀結腸癌二期及前列腺癌二期，兩次都戰勝病魔，去年又確診新冠肺炎，留院多日才康服，怎料踏入新一年又出毛病！據知，血壓一向偏高的他，最近心臟出現問題。

William受訪時表示懷疑心臟有事，自爆曾與朋友吃飯飲酒後突然休克，其實兩年前已試過一次，但當時冇做任何檢查，直至最近聖誕及除夕出席飯局，與大家飲2杯後，發覺休克的情況變得頻密：「最近一次經歷係同朋友食飯，嗰日有飲酒，當我簽單請客時暈過2次，但係同枱嘅人唔知嘅，佢哋只係以為我點解睇單睇咁耐，嗰兩吓暈係好短暫，其實休克嘅感覺唔知係瞓咗定暈咗，我就死撐，簽完即刻去洗手間洗面清醒吓。」

他坦言這個經歷非常恐怖，尤其近來身邊有些5、60歲的朋友，都是突然暈倒就離世，令他覺得憂心，故決日內定到醫院進行心臟檢查，並由伴侶陳梓欣做其主診醫生：「預咗要留院幾日，因為檢查心臟，戴嗰部機都要帶幾個鐘。」雖然他血壓偏高，但如果平日沒有飲酒，他覺得自己的身體狀況屬正常。據知，逃出鬼門關幾次的他，早就放棄千萬祖業，已分了給子姪，甚至考慮將來死後將財產捐給慈善機構。

模特兒陳繹嵐得知好友William身體出現問題，坦言非常擔心：「身體健康係第1位，佢係貪靚嘅人，做時裝設計師對自己要求好高，一定會好注動身體，所以唔會差得去邊。（叫佢飲少啲酒？）唔會叫佢飲少啲，適量就冇問題，希望佢快啲好番。」