出盡股惑　引發高血壓

究竟美乳同美股邊樣吸睛啲？呢個係唔少男士一直探討嘅問題，而小弟就認為美乳固然吸睛，但識睇梗係睇美股啦！好似今次介紹嘅幾部作品咁，脫星着上性感T-Back加白滑渾圓美臀登場，極之誘惑，真係令人百看不厭呀！

反應激烈

唔係只有四仔大廠先至可以拍到靚股官能刺激作品嘅，呢套由細片廠Ace In The Hole出品嘅《Lewd Tattoed & Screwed》，就為大家帶嚟連場股惑激戰。演出嘅脫星陣容相當鼎盛，包括Christy Mack、Angelina Valentine、Raven Bay等一線脫星，每位都堪稱靚股女神，除咗有美股，個樣仲相當迷人。雖然全片係零劇情，但憑住高超嘅床巧，加上激烈嘅反應，足以令四仔迷睇到血脈沸騰。

背夫偷食

偷食題材嘅作品，總會畀到四仔迷最大嘅幻想，好似呢套由Deeper推出嘅《Blonde Label》咁。由Riley Steele領軍，聯同Jessa Rhodes、Adira Allure、Leah Lee等金髮脫星演出，唔單止美股雲集，劇情仲相當吸引，故事講述擁有迷人身段及美貌Riley Steele自從嫁咗畀個富翁後，一直悶悶不樂，因為老公係工作狂，令佢空虛又寂寞。有一日，佢遇到一位美艷占卜師，對方話佢生命中會出現另一個男人，令佢嘅性生活變得精彩。話口未完，佢就遇上一位型男，令佢春心大動，最後兩人更發展出一段不倫之戀。

燃起慾火

唔少四仔迷鍾意睇零劇情嘅四仔，皆因可以單純欣賞火辣嘅床戲，簡單又直接，咁呢套由21 Sextury推出嘅《Such A Tease》就一定啱口味喇！由Alexis Crystal、Gina Gerson、Sybil以及Charlie Dean等4位脫星演出，全片有四場激烈得嚟又富美感嘅性愛場面，每位脫星各有唔同嘅身份，分別係脫衣舞女郎、脫界新星、性感家庭主婦同模特兒，佢哋嘅共通點係相當享受性愛，為咗燃起男伴嘅情慾，更會使出各種調情手段。

碟評

大廠嘅作品固然有優勢，好似《Lewd Tattoed & Screwed》由著名片廠製作，當中嘅性愛場面激烈得嚟又夠精彩，尤其係偷食劇情不但刺激，結局更係出人意料，配合靚股脫星演出，絕對係值得一睇再睇嘅佳作。不過細廠嘅出品亦吸引，好似《Blonde Label》嘅拍攝水準唔錯，脫星演出更係超正。不過講到最具觀賞性，《Such A Tease》絕對係首選，拍得夠唯美，而且脫星美妙嘅呻吟聲更係充滿聽覺享受。