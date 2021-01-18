鄭爽秘婚又離婚？絕密對話曝光：孩子真的打不掉

憑劇集《微微一笑很傾城》而爆紅的內地女星鄭爽，連日來是非纏身，驚爆早年跟男友張恒在美國秘婚，有傳現已入稟美國聯邦法院申請離婚，並將於本年3月審理。在當地法院系統查得，跟鄭爽與張恒同名同姓的案件將在3月22日開庭，案件列為「Dissolution & Permanent Orders」，有內地法律專家解釋Dissolution含多個意義包括：解除配偶關係、財產糾紛或孩子撫養探視權糾紛等。

一波未平，有人聲稱是張恒的友人，向內地傳媒展示張恒一對子女的出生證明書，男孩是在2019年12月19日於科羅拉多州出生，女孩則在2020年1月4日於內華達州出生，兩名小孩的出生日期只是相隔兩星期。而兩張出生證明書上，登記父母的名字為Heng Zhang及Shuang Zheng，跟張恒及鄭爽的名字拼音相同，故他們即捲入找代母的風波。

當找代母的傳聞炒得火熱時，晚上內地又爆出因有人不肯簽字離婚，孩子們要被美國福利部門收養外，網上瘋傳一段聲稱是鄭爽、鄭爽父母及張恒父親之間的對話錄音。錄音內容圍繞就是否棄養孩子等問題各有爭論及立場，其中有一把女聲語氣激動的說：「這兩個孩子到底怎麼辦？」、「孩子真的打不掉，我都快煩死了！」相關出生證明及錄音瘋傳，並成為熱搜，但鄭爽始終「潛水」未有回應。

鄭爽和張恒在2018年開始拍拖，更曾雙雙現身內地綜藝節目放閃，但戀情只維持至2019年年尾，日前男方被指捲入財務糾紛，他即氣得親自發文反擊，強調從未詐騙、借貸或躲債等，又聲稱現在身處美國外，又說「必須照顧並保護兩個年幼無辜的小生命」。