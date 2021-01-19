【是日通勝】（一點居士）

庚子年十二月初七丁卯火滿日

吉時：上午7至時9時、上午9至時11時、下午3至時5時

凶時：中午11至時1時、下午1至時3時

宜：開業、出行、作灶

忌：理髮、修井、開池

幸運方向：坐南向北

幸運數字：3、4、7、8

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊

財運欠佳，工作上付出了努力，卻得不到回報。

金牛

受瑣事纏身，保持平常心，別給自己太大壓力。

雙子

情緒起伏大，今天適宜獨處，可避免是非衝突。

巨蟹

領悟力強，有利進修，不妨多運用智慧來理財。

獅子

靈感不絕，想像力豐富，從事創作者特別有利。

處女

事業運一般，有財來財去之象，做事要有耐性。

天秤

愛情運很強，單身者多曝光，結識到投契對象。

天蠍

壓力大，既定計劃易受別人干擾，宜沉着應對。

人馬

對感情生活要投入些，若太消極，幸運會溜走。

山羊

兩性相處要互相尊重，多站在對方立場想想。

水瓶

心態有點執着，容易發火，求財切勿意氣用事。

雙魚

頗有主見的一天，但與同事交流時要保持謙遜。

【生肖運程】

相沖生肖：雞（40歲）

旺弱指數：（升）龍 財運旺

（跌）蛇 人緣差

鼠

不宜干涉同事的工作，以防惹起不必要誤會。

牛

時間管理得宜，工作安排有條不紊，進程理想。

虎

工作壓力不大，宜多花時間在身上，避免過勞。

兔

出勤機會勿錯過，有意外得着，但要提防着涼。

龍

財運上升，獲朋友支持，經濟狀況獲大大改善。

蛇

運勢跌，受妒忌心影響，易對身邊人提出質疑。

馬

易被上司指摘，頂撞沒着數，退一步海闊天空。

羊

愛情運向好，跟伴侶一起回味過去，感覺甜蜜。

猴

放慢腳步，做事順暢，求財主動權握在手裏。

雞

是日沖煞，財運一般，幸心情平靜，問題不大。

狗

妥善分配時間，可提升行事效率，勿依賴別人。

豬

小器易累事，做好基礎工作，可望事半功倍。