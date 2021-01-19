惡鬥王菲閨蜜　張栢芝回復狀態戰《浪姐2》

張栢芝（Ceci）一直是內地廣告及綜藝節目的寵兒，因疫情令她積聚了很多工作，去年9月開始要返內地還「廣告債」，而最近她再返內地開工，今次更接了熱爆綜藝節目《乘風破浪的姐姐2》，由於該節目一向高度機密，故至今仍未發布正式參選名單，就算她現正積極練舞備戰，都非常秘密，只是不時在社交網上載做運動的短片，不想洩露半點風聲。

繼去年Boxing Day，她由長沙飛往廣州擔任演唱會嘉賓後，日前她又要再做「空中飛人」飛往海口參加社交直播平台的活動，當晚她無懼寒冷身穿金色薄紗裙，身形Fit兼仙氣十足，狀態甚佳的她唱了2首歌，聲線已完全康復，獻唱時娓娓動聽，贏得不少掌聲。由於她要趕返長沙，所以沒有逗留太久，即日離開，為了分秒必爭，有關方面特別安排VIP通道，令她可以極速上機。

由於栢芝今次離港需一段時間，由去年底開始，聖誕、新年甚至即將來臨的農曆新年都要在內地度過，據知一向視兒子是心肝椗的她又怎會捨得，由於疫情關係，現時返學都是網上授課，故3個兒子Lucas、Quintus及Marcus都有隨她到了內地，除了方便她可以貼身照顧外，休息時間，她亦會帶兒子周圍去，珍惜每一刻的親子時光！而難得的是，3兄弟感情相當要好，大哥Lucas經常照顧弟弟，而Quintus亦都常常跟Marcus玩，待人接物亦相當有禮貌，難怪栢芝早年已獲不少長輩稱讚教子有方！

栢芝有份參演的《浪姐2》今日舉行官方記者會，未播已「花生」一大籮，繼黃曉明因不想再跟李菲兒扯上任何話題，宣布退出之外，栢芝與有份為節目獻唱主題曲的王菲會否同框亦是焦點之一，但據知機會應該是零，不過記者會上栢芝則大有機會與王菲好友那英同場，雖然「花生味」大減，但都是其中一個焦點。