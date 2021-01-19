戀情再遇挫折！賓艾佛力被邦女郎女友狠飛　

現年48歲的荷里活男星賓艾佛力（Ben Affleck）去年3月與32歲的「邦女郎」古巴女星Ana de Armas拍拖，上月還傳出2人已同居。不過今日美國有雜誌卻驚爆他已被女友狠飛。結束10個月短暫戀情。有指她打電話向男友提出分手！

據知情者說：「賓已沒有再與Ana拍拖，是她提出分手的。他們的關係複雜。Ana不想定居在洛杉磯，但賓必須留在洛杉磯，因為他的孩子都住在那裡。」另有消息指他們是因為就生仔的問題而意見分歧導致分手收場！知情者說：「他不想再有小朋友，不過30來歲的她就不同意。賓目前不想組織新家庭，因為他與Ana都有3個工作在手。」賓與影星前妻珍妮花嘉娜（Jennifer Garner）共育有兩女1子。不過他們的友人認為2人未來或有機會復合。知情者說：「他們或會復合，他們相愛。認識他們的人都相信分手只是暫時性。」查實之前已有fans懷疑過他們分手，因為他們沒有一起過聖誕節和新年假期，女方返回古巴，而賓就留在洛杉磯。分手消息傳出前，Ana前日於社交網上載Bob頭短髮新造型。雖然雙方尚未宣布分手，但有傳媒昨日被影到有清潔工人將Ana的人形紙牌從賓寓所搬出並掉落屋外垃圾桶。

他們去年初因在新奧爾良合作拍攝電影《Deep Water》而撻着，她4月隨即在社交網分享她們甜蜜合照公開戀情。自此之後，2人經常被傳媒影到出雙入對。而早前更一度傳出2人已訂婚的消息，上月女方更被傳準備賣洛杉磯威尼斯的大宅，搬到男友當地的豪宅同居，怎料1個月後2人被爆已分手！