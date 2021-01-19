舊作被網民嫌悶可醫失眠 羅素反批年輕人唔專注

近日有1名音樂人於社交網站留言教人在疫情期間怎樣醫治失眠，就是睇奧斯卡金像影帝羅素高爾（Russell Crowe）2003年的舊作《軍天勇將：戰海豪情》（Master and Commander: The Far Side of the World）！他笑言自己從未試過捱過影片頭10分鐘以上，而他更在文中tag埋羅素。

現年56歲的羅素即回應反擊：「呢個就係依家啲細路嘅問題，就係唔專注。彼得威爾（Peter Weir）（《軍》導演）嘅電影精彩絕倫，套戲嚴謹、注重細節係史詩式電影。絕對係成年人睇嘅電影。」事後該名音樂人回應他指自己並非年輕人，年紀比羅素還要大幾年。

言論曝光後，「來福」Josh Gad亦有幫羅素拖留言大讚《軍》是完美電影。而超級英雄動畫片《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse）導演Peter Ramsey都留言爆粗鬧fans：「羅素，嗰條友係白Ｘ癡。彼得威爾（Peter Weir）係神，套戲好勁而你（羅素）亦喺片中亦好出色。多謝你。」《軍》當年在奧斯卡金像獎橫掃10項提名，其中包括最佳電影以及導演等。最終獲最佳攝影以及最佳音響剪接兩獎。