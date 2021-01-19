Critics Choice提名公布！《王冠》獲6項提名英女王戴妃爭視后

《26屆Critics Choice頒獎禮》電視組別提名名單今日公布，Netflix兩大話題劇集《王冠》（The Crown）與《黑錢勝地》（Ozark）各獲6項最多提名暫時領先！

兩劇除了爭最佳劇情劇集之外，亦角逐最佳男主角。而在《王》中飾演英女王的奧斯卡金像影后Olivia Colman將與飾演戴妃的新星Emma Corrin爭視后！在同劇中飾演英國首相戴卓爾夫人的英國女星姬莉安德遜（Gillian Anderson）亦獲最佳女配角提名。

喜劇組別方面，去年掀起煲劇熱潮的兩部Netflix劇集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）和《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit） 都有獲提名，其中《艾》的美籍韓裔女星Ashley Park就獲最佳喜劇劇集女配角提名，而《后》則獲最佳迷你劇集等提名，其中憑劇集上位的大眼妹Anya Taylor-Joy就獲最佳迷你劇集或電視電影女主角提名，與《Mrs. America》的奧斯卡影后姬蒂班查（Cate Blanchett）等爭獎。而最佳男主角方面，英國男星曉格蘭特（Hugh Grant）憑HBO 大熱劇集《無所作為》（The Undoing）與《Small Axe》的男星約翰保也加（John Boyega）等爭獎。