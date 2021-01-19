財政權歸老公　Eugene讚奇太映身材正：沖完涼時最心動

有份拍熱爆韓劇《Penthouse》的39歲女星Eugene，昨晚為SBS節目《同床異夢2 - 你是我的命運》擔任客席主持，大談與演員老公奇太映及兩個女女露熙和露琳的家庭生活。

Eugene指去年年底憑《Penthouse》在《SBS演技大賞》獲得「最優秀獎」後，露熙興奮地告訴妹妹「媽咪得獎啦！」，而奇太映亦有發短訊祝賀她，但回家卻見到老公已經睡着：「湊小朋友太辛苦了，新婚時他會等到凌晨1、2點，但現在他就和小朋友睡着了。」當問到她在劇中與偷情對象嚴基俊拍攝咀戲，老公有否妒忌時，Eugene就笑說因為剛好是老公哄小朋友睡覺的時間，所以他不能每次都見到直播，但就因為她咀嚴基俊時摸了對方的屁股而呷醋。

而Eugene又講到在與奇太映結婚前，與對方拍劇時曾去過汗蒸浴，當時不少工作人員都大奇太映身材好，坦言當時亦很想摸摸對方的肌肉，問到最近有否因為老公而心動時，她就笑說：「是在老公洗澡後從浴室走出來的時候。」她又大爆奇太映很擅長投資，婚後已經將財政權交給對方。