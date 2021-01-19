鄭爽上線40次睇二手網　網友驚嘆心理質素強大

內地藝人鄭爽被爆出和前男友張恒於美國秘婚又離婚，傳找代理孕母生下2個小孩，網上瘋傳絕密對話聲帶，內容提及棄養孩子等問題。事件震驚內地網路平台，不過當事人沒有回應，只是用疑似小號發文表示「傷害人你真有一套」。隨後網友發現截至早上9時半，她反覆上線40次，而且還瀏覽過二手網，網友都紛紛讚她心理質素強大。

另外，有網友翻出一篇網路爆料指，鄭爽與張恒分手原因是她劈腿其他男星，有指該男星是H姓，張恒發現戀愛過程中女友不停與該男星聯繫，更掌握了證據，所以與對方分手。有網友就議論起「H姓男星」是誰，他們整理時間線查出鄭爽在2019年跟張恒分手前幾個月，拍攝了電視劇《只問今生戀滄溟》，合作對象是小6歲男星侯明昊，懷疑H姓男星可能就是他。不過昨日侯明昊的工作室就發文，以白底紅字寫下一個大大的「假」，雖然並未明說是在指甚麼事件，但被網友認定就是在回應鄭爽劈腿傳聞。

而鄭爽都因為醜聞纏身，爆發脫粉潮，網路流傳她的官方後援會的會長宣布「脫粉」的截圖，透露自己將會保留這個追星帳號，但是喜愛、支持鄭爽的心已經消失。另外鄭爽日前登上大陸時尚雜誌的封面，當時她還轉發了該則微博，向雜誌社表示「其中一張可以成為大頭貼嗎」，不過醜聞爆出後，有網友發現，雜誌社火速將一系列的時尚照片刪除。

而今早，有網友發現鄭爽頻頻删除貼文，包括自己代言的名牌微博，此前她還將這條微博置頂，除此之外，她還將131條貼文刪除至97條，還清空了微博僅關注2人。