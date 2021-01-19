限量聯名　大玩中西合璧

於2003年創立的CLOT，集時裝、音樂、設計以至公關活動策劃於一身，多年來憑着敏銳的市場觸覺及品味創意，經常拉攏不同領域的人氣單位進行合作帶來驚喜。2004年推出的自家潮流品牌CLOT就先後與Nike、fragment design、visvim、Stussy及Medicom Toy等國際知名品牌打造過多次聯名系列，通過採用中國風元素融入單品，從而感染中國時下年輕人建立自我形象及生活方式。今年，CLOT再一次擔當東西方文化交流的重要橋樑，與享負盛名的美國經典品牌Polo Ralph Lauren合作推出限量系列，將雙方品牌最標誌性的設計結合，呈獻出這個別出心裁的聯名系列。

全新CLOT x Polo Ralph Lauren聯名系列推出Polo Shirt、Oxford Shirt、Chambray Shirt及Bayport Windbreaker等多款服飾單品。設計將前者經典的Silk Royale絲綢圖案及後者辨識度高的馬球標誌結合，當中恤衫及外套均配襯中式繩結鈕扣，卡其色褲款於褲管兩側亦加入紅色絲綢條紋點綴，而棒球外套胸前更加入龍形刺繡圖案。另鞋款及袋款亦同樣採用紅色絲綢圖案及中式繩結鈕扣演繹，將中國風設計元素融入各款服飾及配飾中（1月27日推出）。