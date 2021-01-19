【試新嘢】CNY全新好滋味　冧盡大小朋友

仲有兩個零星期就踏入辛丑牛年，相信唔少巴絲打開始了準備農曆新年禮品予親朋好友，而坊間唔少品牌亦相繼推出全新產品以應節，想冧盡老中青幾代人，或許以下是不錯之選。

長輩有禮

唔少長輩過年總愛品嘗一些糕點以應節，好似傳統的蘿蔔糕、年糕之類，而由米芝蓮星級大廚陳國強師傅及美食節目美女主持人所主理的全新糕點品牌「口張開」亦趁新春將至，於即日起至2月6日推出3款全新賀年糕點，分別是「金屋藏嬌」（椰香奶黃年糕）、「國色天香」（日本大根蘿蔔糕），以及「含苞待放」（有機紅菜頭馬蹄糕），選用優質食材，無添加人造色素及防腐劑，百分百人手製作而成，無論賣相同食味都帶來驚喜！

年輕至愛

大多數年輕人都喜歡甜食，而法國甜品品牌Paul Lafayet由即日起推出全新的「金牛迎春禮盒 2021」禮盒。由法國插畫師 Emilie Sarnel設計的鮮黃色六角形禮盒，畫上色彩繽紛的山脈，寓意招財及福氣；配以三層設計，別具質感，更與吉祥語「三三不盡、六六無窮」互相呼應。禮盒滿載法式手工精緻甜點，第一層12件Cookirons，乃是品牌創辦人Toni Younes最新創作的甜品，將朱古力曲奇與馬卡龍糅合而成，加上顏色鮮彩奪目，搶眼吸睛。之後兩層分別是來自法國的精緻糖果及收藏家别注版金牛陶瓷碟，帶來獨特品味體驗。每個禮盒均附上限量版利是封一套（10個）；並由即日至1月31日期間選購禮盒，更享早鳥優惠。

細路必Like

近年大熱嘅Pokémon，由於形象可愛萌趣，討得不少小朋友心歡心，而東海堂就由即日起推出全新Pokémon 3.6牛乳系列曲奇禮盒，一盒有兩款北海道3.6牛乳曲奇，分夠是原味及朱古力味，全牛油製作，不含人造牛油、酥油及添加防腐劑，每一塊都口感鬆化且充滿奶香。禮盒以Pokémon角色為設計，更附上1個Tote Bag及Pikachu & Eevee角色造型襟章各1個。由即日至2月12日期間更以特價發售，想冧一眾Pokémon小粉絲就不要錯過了。