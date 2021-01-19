【娛刺撈飯】有辦法！你都救到香港樂壇

每逢樂壇公布成績表，總會引起唔少「香港樂壇已死？」嘅爭論，今年都唔例外。但來來去去不外乎「得獎者未夠班」、「唔好一味彈，應該畀多啲支持同鼓勵」之類，總之就係非常有恒心！或者咁講吖，討論得獎歌手夠唔夠班，都真係幾無謂。唔夠班，唔通唔使頒？個騷由7點玩到11點，呢個獎唔頒、嗰個獎又唔頒，個騷仲使唔使玩？既然有人以歌手身份行走「漿糊」，又有人願意投票畀佢，更加有人頒獎畀佢添，仲有乜好嘈？有乜好挑剔呢？

至於所謂「應該畀多啲支持同鼓勵」，呢種講法當然冇錯啦。問題係，唔係當自己起痰嘅歌手，被人攻擊唔夠班攞獎嗰陣，先至嚟宣揚正能量，而係應該一視同仁囉！就算對住《聲夢傳奇》嗰班暫時仲係nobody嘅參賽者，都應該有同樣嘅尊重，而唔係「條女啲陰好樣衰」。試問呢種「支持同鼓勵」有冇離題？定係其實想寫音樂個「音」先？咁當然啦，時下好多口講「畀多啲支持同鼓勵」嘅，其實都只係轉發同畀Like，聽歌就喺網上免費download。試問本地樂壇中人點能夠唔「吃香」呀？元寶蠟燭香嗰個「香」呀！

有唔少網紅近排加入「口旱旱、得個講」大軍，大談「依家樂壇生態唔同咗嘞，靠網上點擊論英雄」、「依家興數位音樂㗎」，乜乜物物。借問聲，韓國人上唔上網？2020年韓國最賣得嗰隻碟：防彈少年團《Map of the Soul: 7》，銷量434萬張。韓國人口5千幾萬，即係話，平均每十零個韓國人當中，就有一個買咗碟。班網紅喺宣講佢哋嘅大道理嗰陣，有冇攞隻出爐「我最喜愛歌手」嘅實體碟，又或者經由付費串流音樂平台下載嘅畫面出嚟，以示佢哋係點樣支持同鼓勵本地嘅樂壇後進呢？

明嘅！明晒！節儉係美德吖嘛！今時今日嘅廣東歌市場嚴重萎縮，都要多得一班「度縮」。廣東歌市場「內循環」唔到，亦都唔似得張國榮、梅艷芳嗰個年代，大把賣埠市場。冇計啦！齋靠食點擊，或者可以養肥唔少口若懸河嘅網紅，但係音樂工業背後咁多瓣人，作歌要錢、錄歌要錢，拍MV要錢，你叫音樂人食Like當飯咩？為咗慳皮啲，近年唔少人諗到翻唱舊歌，結果十之八九，被樂迷畀嬲、嫌棄。梗係啦，你可以唱得比原唱更經典咩？

市場收入如果係養得起本地音樂工業嘅話，都仲有機會行到韓國嗰種「練習生制度」，即係出錢養住一班後生仔女，要佢哋返工咁返，練歌、練舞、學作曲、作詞。學成後推出市場，歌精舞勁俘虜亞洲，以至全球。市場係好現實，你唱、作、跳、彈係出色嘅，都仲有推動力想去買你隻碟。你水平「都係一般嘢咋喎」，咁就畀位人對你「網上點擊論英雄」。歌手啲碟唔多掂，所以少咗人買；啲碟唔賣得，所以下一隻碟嘅製作，繼續維持唔多掂嘅水平。呢個惡性循環，就係本地樂壇前景唔多樂觀嘅原因。

之不過，「真正嘅死亡，係世界上再冇一個人記得你」，香港樂壇既然仲有人談論，即係仲未死。記得前年一個樂壇頒獎禮上面，一位得獎者喺台上講咗一堆說話，除咗唔知係咪想叫聽眾唔好咁「挑剔」，定唔知係想講「跳唱」，點知錯咗抖氣位、發錯音嘅嗰一句：「挑！唱囉，一齊上嚟唱！」之外，佢仲有一句說話，其實係更加值得大家記住嘅。呢句說話就係「我哋香港樂壇、廣東歌，就要靠你哋，靠每一個人點樣支持」。