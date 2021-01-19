馬浚偉投資7位數搞教育中心　學員有機會去邵氏觀摩

瓣數多多的馬浚偉，今日為他創立的教育中心舉行開幕禮，邀請資深藝人羅冠蘭及羅乃萱擔任顧問，而他則「升呢」做教育藝術總監，自爆投資7位數字，單計前期策劃都花費2年時間，更預告另一長沙灣校舍將於4月啟幕。他表示共設4個科目課程，包括溝通、跳舞、演戲及唱歌，一共40堂為期3個月，不過他笑話不會落場親自教授，但會現身做分享。

講到疫情仍然肆虐，他說第一季度課程是4月至6月，若疫情情況仍未平穩，就會延期至7月開課，未會考慮採用網上授課方式：「會Zoom到嘔，呢年自己都Zoom到頭痛，藝術好難透過網絡去教，我都有信心可以開課。」

他又謂教育中心「強項」是會安排銜接、提供演出機會，除了年尾會為學員舉行音樂劇、參加工作室演出之外，甚至跟無綫高層樂易玲有共識，讓成績優異的學員去邵氏觀摩及培訓，但他表明不是要捧明星：「唔希望年輕人發明星夢，而係要了解咩係藝術。」

提及薛家燕亦有設藝術中心，豈不是打對台？他指雙方走向跟年齡層都不一：「佢就小朋友啲，我哋就分咗3個年齡層，其中18歲或以上都可以報名，依家都有40、50歲嘅人報名查詢，我哋都好歡迎，總之唔分年齡，有心嘅話70歲都照教。」