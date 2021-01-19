東沖有料到：Amazing Thailand之邊打Golf邊隔離

泰國政府之前推出了一些方案，讓在泰國有家室及兒女的外地人、或前來讀書的學生等可以入境，但手續需要「過五關斬六將」，十分艱難。但現在只要買了保額達US$100萬（約HK$780萬）的意外傷害和醫療保障的保險，及有Fit to Flight的醫生紙證明，其他入境手續已大幅簡化。

假如能順利入境的話，則一律需要到指定酒店隔離15天。泰國政府旅遊局最近便加推了6間有Golf打的酒店作為隔離酒店，讓大家可以在有Resort情調的住宿設施內，邊打Golf邊隔離，讓隔離生活更多姿多采！你可能會質疑，若在隔離期間有人病發的話怎辦？理論上大家上機前都取了Fit to Flight的醫生紙證明，病發風險自然偏低，加上入住期間不斷有醫護人員為你檢查，進一步提供了保障。隔離時有Golf可打，15天時間自然很快過去，隔離過後大家便可在泰國逗留最多30天。不過要留意回港後需要又再隔離21日，若果真的不介意付出時間，兼很想到訪泰國的話，大家不妨考慮入住。

根據泰國衞生部人員所講，當地的第二波疫情已受到控制，每日的確診數字也持續下降，希望情況持續改善，屆時無論前往泰國及回港都不需隔離，我也可以前往香港見見爸媽了。

胡慧沖