廚具、家電大激安　低至1折超吸引

【營業資訊】激安終於開幕喇！為了令所有親愛的支持者又有機會以最優惠的價格買到最心儀的產品，我們今次十分積極，搜羅了更多品牌的優質產品給大家，務求令大家於農曆新年前買過痛快。精選品牌有德國孖人牌、法國staub、意大利Ballarini、美國康寧、Pyrex、Visions、比利時GreenPan、日本Kyocera、韓國Clair、Cuckoo、Bukok及香港原創品牌AngelLite等離子空氣淨化器。

同場特設陳列品專區，啲寶藏等你自己發掘，保證驚喜，有啲1折都唔使。現場亦有專為女士而設的護膚品專區，有多款不同國家進口的護膚品包括瑞士SURPUR、以色列Moraz、澳洲Kosmea、法國esenka等⋯⋯優惠太多，快啲親臨選購啦（有啲優惠低至1折㗎！手快有手慢無㗎！真係搭飛機、火車、的士去選購都值回票價），優惠資訊詳情如下：

日期：18/1~5/2/2021

主打產品：德國孖人牌、法國staub、意大利Ballarini、美國康寧、比利時GreenPan及多款護膚品牌

時間：11:00~20:00

地點：沙田新城市廣場1期249號舖（一田百貨特約店）

現場還有很多意想不到的即場優惠，快啲Mark定老友、Mark定Schedule，三五成群跑嚟我哋度掃貨啦！

唔想自己拎仲有免費送貨服務添！買滿指定金額商場提供免費泊車服務！接受Visa、Master、銀聯及現金付款！另外為咗大家安心購物，本店會有全面防疫措施。

本店實施以下措施：

1. 請顅客在進入本店前，用手心或額頭放於測溫儀前量度體溫及必須佩戴口罩。

2. 每位顧客進入店舖時均可獲贈消毒酒精噴霧乙支（送完即止），門外亦提供消毒搓手液方便客人使用。

3. 本店會有人流管制，以確保顧客安心購物。

4. 每位工作同事均已進行核酸病毒測試確保安全。

5. 全場設有等離子空氣淨化機確保室內空氣清新，並能有效殺滅新型冠狀病毒。