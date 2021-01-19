龔嘉欣執定個櫃擺視后獎：依家暫時留空！

藝人龔嘉欣與張振朗在將軍澳電視城為劇集《堅離地愛堅離地》宣傳，期間眾人落力玩掟波、夾公仔等遊戲。對於劇集口碑好，兩人大感開心，又對即將結局感不捨得，始終是2人首次做男女主角。講到他們預告有一幕振朗大髀現唇印，振朗笑言：「嗰幕係講我飲醉酒唔見咗條褲，除剩條孖煙囪，唔知點解套套劇都要除褲，係咪除先可以做男主角？」嘉欣笑言該幕是監製放手讓他們發揮。問到可是振朗主意？他即耍手擰頭笑言：「三上悠亞同大髀唇印都唔關我事，係劇本寫咋，如果我有畀錢編劇，就唔使除剩條褲。」

講到他們各自在頒獎禮攞獎，問到慶祝了沒有？他表示：「未呀，嗰日阿哥阿嫂有等我門口，有攬攬都幾窩心，都想慶功，但疫情關係，可能遲啲先補祝。（同女朋友楊偲泳慶祝呢？）未呀，要開劇，尋日都收好夜，都想可以鋸扒。」嘉欣就多謝契媽當晚煮定羊腩煲等她回家慶祝，之後就會與妹姊妹陳凱琳慶祝，又自爆新屋執好個櫃擺獎，她說：「當年女配角獎放第3格，今年拎嗰個放第2格，最高個格暫時留空，希望攞到視后獎，畀個目標自己。」振朗就笑言自己的獎座是與姪仔的學業進步獎一起放在鋼琴上。

另外，講到嘉欣在勁歌金曲頒獎禮奪得歌曲獎，她希望之後能再有機會唱劇集歌，今次唱此劇主題曲的振朗自嘲：「我唱完之後冇再唱，呢首係絕唱，絕響添呀！」