CES重點整理︰電腦篇

美國消費性電子展(CES) 是每年科技界的頭號大事，雖然今年因為疫情而改在網上舉行，但無阻各大牌子Show Off新產品，即睇今屆有咩新Notebook值得留意！

最薄ThinkPad

Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga以鈦金屬打造，不但硬淨，全機更只厚11mm，堪稱史上最薄ThinkPad電腦。它內置13.5吋低功耗屏幕，提供3:2顯示比例，同時支援Dolby Vision HDR影像及Dolby Atmos Speaker System音效，並配備全新的Dolby Voice功能，利用空間音效技術分離語音，藉此提高會議中的語音識別能力。它運行Intel Evo平台，內置第11代Core處理器，支援5G技術。將於本月開售，賣US$1,899。

直播專用

針對YouTuber及Vlogger，Nexstgo推出專為他們打造的ADMIROR II，機頂內置3組Webcam，支援特寫、中度特寫和廣角拍攝，方便創作者按入鏡人數而調整焦距。它的屏幕邊框更罕有地加入了環形燈，能營造均勻柔和的燈光，效果如同打燈，提升直播質素。它的硬件規格、售價及推出日期尚待公布，有興趣就要密切留意！

顯示超班

筆電受體積及散熱條件所限，顯示能力往往不及桌面型電腦，ASUS就想到為新機ROG Flow X13加入XG Mobile顯示卡外置盒，最高可搭載NVIDIA GeForce RTX 3080顯示卡，顯示效能較原來的GeForce GTX 1650大幅提升。其他賣點還有可360度翻轉的13.4吋屏幕、32GB RAM、1TB SSD及4組USB-A等，以電競筆電來說可謂超晒班！可惜它暫未有上市時間及售價，一眾玩家要等吓了！

平價後繼

去年Samsung曾於CES發表Galaxy Chromebook，雖然配備4K OLED屏幕，但高昂售價卻嚇怕不少人。有見及此，今年廠方續推後繼機Galaxy Chromebook 2，改用 13.3吋QLED量子點屏幕，不但令售價降至US$550合理水理，還讓續航力提升至14小時，更合乎市場需求。它沿用搶眼的火紅色鋁材機身，最高可配備第10代Intel Core i3處理器，預計今年第一季上市。