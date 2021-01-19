喵星人X藝術　勁得意呀！

藝術看似高深「識條鐵」，但其實也可以平易近人，叫人產生共鳴，而每一幅經典作品的背後，其實都有一個屬於畫家的故事。當可愛的貓咪融入經典的藝術作品中，不知會結合出怎樣的化學作用呢？

台灣設計館「modelshop異想模界」把貓咪與經典名畫結合，推出名畫貓系列藝術拼圖，把喵星人變成畫中主角，系列採用了5幅作品，包括《跨越阿爾卑斯山勝聖伯納隘口的拿破崙》、《蒙娜麗莎的微笑》、《呐喊》、《戴珍珠耳環的少女》和《梵高自畫像》。除了把畫中主角畫成貓咪外，也加入了很多有趣的元素，例如用骨頭逗狗的貓貓拿破崙、偷吃漢堡的貓貓蒙娜麗莎、戴魚骨耳環的貓貓少女和袋著魚影票的貓貓梵高等。