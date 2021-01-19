韓版湯洛雯！《驅魔麵館》金世正身材激凸Sweet到暈

韓國熱播劇《驅魔麵館》女主角金世正早前被指同劉小慧年輕時撞樣，其實佢喺香港仲有個失散姊妹，就係女神湯洛雯（靚湯）喇！

現年24歲嘅金世正喺劇中以瀏海造型示人，同幾年前靚湯個髮型不謀而合，加上同樣有一對Bling Bling大眼仔，擺埋一齊睇十足孖妹咁！靚湯喺香港公認係女神，金世正都唔弱，曾入選「2020韓國票選素顏最美」第6名，只係僅次於「國民妹妹」IU，可見其超強人氣！雖然睇落係女神，但原來佢唔係行清純路線，性格爽朗又有親切感，說話語氣好似大叔咁，而被粉絲以「大叔」稱呼！

金世正係女團gugudan出身，仲擔任主唱，能歌擅舞，原來演技一樣了得！喺劇裏，金世正外表高冷，但內心溫暖，表現比起女團時期更加矚目！唔只甜美外貌夠吸睛，身材都好出眾，喺第2集中，以白色緊身Tee上陣嘅佢，露出激凸上圍，搞到飾演男主角嘅趙炳圭勁怕醜以雙手掩眼！

唔只身材好，佢仲有對強壯臂彎，喺歌曲《Whale》嘅幕後花絮中，就見到以粉紅色小背心上陣嘅佢，露出精壯二頭肌，令唔少網民笑言併埋落佢嘅甜美臉蛋度，好有違和感！身材咁「健壯」拍打戲完全冇難度，喺劇中唔少動作場面佢都親身上陣，非常專業！今次係佢首次擔正做女主角，亦只係佢第3個作品，但演技已經咁成熟，令少人都好期待佢將來嘅演出呀！