【親解錄音檔之謎】鄭爽爆張恒出軌 　父親插多刀：極品渣男！

內地女星鄭爽與張恒分手，傳出她將2個孩子棄養，事件曝光後引發外界譁然，之後又有一段錄音檔在網絡上流傳，疑似是鄭爽一家與張恒爸爸討論棄養一事。鄭爽被千夫所指，更被內地官媒喪插，形象跌入谷底。

繼下午發文指自己沒有違法後，鄭爽又再發功，除了解構錄音檔外，更爆有人出軌：「我一點也不逃避我說過的話，第一時間我否認一切，並且做一切努力來結束這一切，我没想過他出軌了我該怎麼辦的事情，那天是9.27.2019飛機上，下飛機我按部就班完成工作，晚上眼淚和懺悔我没有說任何事情...我没想把任何不悦的事情發酵只想冷静解決，包括未來，包括我們之間的借款。」

有苦自己知 錄音有完整版

對於錄音檔的流出，鄭爽爆大家聽到的錄音原來有完整版：「完全版本應該在6小時，誰家女兒誰心疼，我爸媽只希望我能不要哭了敢快睡一覺！」言下之意，指大家聽到流傳的錄音，並非事實之全部。

鄭爽爆有人出軌，她的爸爸左右夾攻張恒，在社交網沒有開名怒插對方是極品渣男和軟飯王：「為了金錢不擇手段，卑鄙下流！這場戀愛談的讓爽兒情感重傷、經濟上損失慘重，開公司所有的支出全是我們支付的，都打水漂了，借給他個人2000萬，到現在不還，還舔臉說是給他的工資！」

代言9日 遭品牌取消合作關係

風波至今沒完沒了，而張恒代理律師爆他跟鄭爽原來在國內未有領證結婚。事實上鄭爽真係有排煩，她只代言9天的時裝品牌Prada，已宣布跟她解除合作關係。