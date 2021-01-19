【單身3年】陳貝兒被「相睇」　瀛男攻勢難招架

2017年離婚的陳貝兒，不經不覺度過3年單身生活，身邊朋友甚至同事都心急替她物色對象！最近，她為無綫主持新飲食節目《尋找家香味》，幕後刻意製造機會，頻頻安排她跟故事男主人翁做訪問，她笑言感覺似相親：「我都覺得古怪，因為節目中嘅訪問只要係男性，工作人員都叫我去做！」

節目主題是採訪外國人在香港落地生根做飲食生意，貝兒最近便走訪了1位日本型男在港開設日本餐廳，獲對方以美味壽司及靚酒款待，但她自言酒量差，對型男的美意難以招架！問到今次節目可有遇上合眼緣的目標人士？她笑說：「個個都好Nice，但佢哋都結晒婚！不過都好多謝監製嘅悉心安排。」

恨接劇過拍拖癮

早年拍攝《嫁到這世界邊端》期間，貝兒認識到不少異國男士，但新冠肺炎疫情持續，令她滯留香港冇得飛，很多有機會發展的異地感情都無疾而終，她說：「嗰陣我採訪個波蘭人妻，佢老公成日話要撮合我同佢細佬！（有機會發展？）當時喺波蘭都有出嚟食過飯，但諗深一層都好難！（抗拒同外國人拍拖？）又唔抗拒，但目前一個人其實都幾開心，只係有點Dry！」

除了主持節目，貝兒最近亦有參演劇集《香港愛情故事》，劇中演王敏奕的攝影師傅。貝兒因未有演戲經驗，特別自費逾萬元去上堂學戲，她笑言希望可從演戲中過拍拖癮：「我現實生活冇得拍拖，諗住拍戲可以談吓情，調劑吓Dry爆生活，點知監製又唔畀我！」最想跟陳豪及陳展鵬等暖男合作，可以感受窩心談情的感覺。