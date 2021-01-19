鄉下索女多　艷事一籮籮

返鄉下覺得好悶咩？等我哋陪你一齊玩啦！（互聯網）

提到返鄉下探親，可能大家都會嫌好悶，不過喺日本AV界嘅田舍歸省系列就唔同喇，男主角返到鄉下，遇到索女鄉里，而且對方仲慾求不滿，真係艷事一籮籮，想休息抖吓都唔得呀！

大被同眠

喺本中出品嘅《色情鄉村歸來兩日一夜》入面，後生仔俊介返到鄉下之後，重遇初戀情人樞木葵，同時認識咗對方嘅學妹花音麗，三個人經常一齊玩樂，而且仲大被同眠，相處得相當融洽。後來，葵妹發現花音麗背住自己姣溝俊介，不但為對方吹奏一曲，甚至主動獻身添！呷醋嘅葵妹終於忍無可忍，捉住明仔上床，點知畀麗妹見到，不過佢冇嬲嬲豬，反而提出3P建議，兩姊妹一齊合力服侍俊介，咁就一團和氣，齊齊爽到痹啦！

難抵誘惑

喺S1推出嘅《夏天在鄉下的艷事》中，大雄趁放假返鄉下探父母，第一日就識咗美人妻葵司同佢嘅年邁老公。對方見大雄係鄉里，於是熱情招呼佢入屋飲茶食飯，點知就咁出事喇！葵司同老公嘅性生活不協調，一直處於極度飢渴嘅狀態，見到大雄年輕力壯就好似螞蟻見到蜜糖一樣，於是趁老公唔為意向大雄送秋波，而血氣方剛嘅大雄又點抵受得住誘惑呢！就係咁，葵司成功勾引大雄上床，有時仲喺浴室打番場水戰添！後來，葵司愈嚟愈大膽，叫大雄漏夜上門，喺熟睡中嘅老公旁邊激戰，今次老公頂綠帽真係由頭笠到茖腳啦！

溫書變上床

FITCH推出嘅《田舍豐滿巨乳妻》，講述要應付大學考試嘅正太因為需要一個偏靜嘅地方溫書，所以返鄉下嘅叔叔屋企住幾日，期間佢遇到一個豐滿又好波嘅人妻本真由里，而由里可以話係色中餓鬼，見到正太嗒晒糖！由里先上前噓寒問暖，同時露出深長乳溝，搞到正太唔能夠集中精神溫書，好快由里就食住上，出手又出口挑逗，令正太失去理智，同由里展開激烈床戰！之後，由里充當正太嘅床上導師，細心教導佢各種床上技巧，享受更多快感。

簡評

本仙以前都成日畀阿爸捉返鄉下探親，每次都覺得又悶又辛苦，如果可以好似呢幾部作品嘅男主角就好啦！當中本仙最鍾意樞木葵同花音麗主演嘅《色情鄉村歸來兩日一夜》，兩位女優青春感十足，而且活潑可愛，麗妹姣爆嘅表情同葵妹呷醋嘅表現都做得相當入戲，令劇情更加逼真，到最後兩女共侍一夫嘅場面亦演得有默契及緊湊，相當精彩。