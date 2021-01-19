Q：我20多歲，開門見山講現時的煩惱，就是懷疑女友在外面有染。我和女友同居一年，大半個月前我感到下體痕癢，我亦察覺到她不舒服，頻密去小解，問她才冷淡地說看了醫生，是患了念珠菌陰道炎，我質問她為甚麼不主動告訴我。之後我去了看醫生和服藥，還被醫生勸我考慮割包皮，說感染源頭可能是來自我的問題。我愈想愈嬲，便和女友鬧交，甚麼都攤出來說了。女友否認，更聲淚俱下，跑了去她的女性朋友家裏，她的朋友來電罵我疑心重，叫我準備等分手。我半信半疑，她是不是有性病？是我怪錯她嗎？

困擾的人

A：念珠菌（Yeast Infections）又稱白色念珠菌，屬酵母菌類，是陰道炎症的一種。醫學研究顯示約有20%的女性，其陰道中本身含有念珠菌，更有美國調查顯示，約75%女性一生之中，會患上一次或以上由念珠菌誘發的陰道炎症。當陰道的環境正常，念珠菌不會出現症狀，然而當賀爾蒙波動過劇，例如女性服食避孕丸、劑量不對的抗生素、懷孕初期、排卵期，以至是工作、生活、情緒壓力激增等，皆會影響到身體機能，繼而導致念珠菌數量波動、過度生長而誘發陰道炎。念珠菌感染的症狀通常包括下體痕癢、灼痛、腫脹、排尿痛楚、性交痛楚，分泌物呈水狀到乳酪狀都有，有些女性只偶發性患上念珠菌感染，有些女性則反覆發作。

念珠菌的誘發可以跟性行為無關，屬陰道炎症，而非性病。由於閣下不了解婦科病症，加上早已受綠帽疑雲所籠罩，內心便製造種種假設，武斷地把女方身體不適徵狀跟伴侶忠誠問題掛勾了。事實上，閣下宜重視醫生的診斷意見，念珠菌容易匿藏於陰莖，若患有包皮過長問題，陰莖更易變成藏污納垢的病灶。

伴侶關係趨向緊張或冷淡，雙方應平心靜氣討論以釋除疑竇。如今傷害已成，分手決定權得視乎女朋友是否願意原諒，而閣下又可會持續懷疑她呢？一方感到被冤枉污蔑不忠，另一方則經常懷疑對方出軌，互為糾纏形成死結，信任崩潰，奈何變怨偶，恐怕關係難長久。

李偉儀