關宛珊4月生得　Patrick Sir等「剪綵」

藝人關宛珊（Kimmy）與老公林溥來（Patrick Sir）為《流行經典50年》錄影，現懷有6個半月身孕的Kimmy透露預產期是4月，但仍未決定是順產還是剖腹，Kimmy笑言醫生建議她順產：「因為佢好婉轉咁話我pat pat大，盆骨靚，唔好嘥咗佢。」Patrick Sir就謂本身想開刀，因為開刀可以決定時間，他4月剛好要返內地拍《白色強人II》外景，幸好劇組幫他度期遷就，Kimmy就謂擔心到時生得老公不在身邊，笑言一想起就想喊。

他們又謂已決定在私家醫院生B，Patrick Sir預計到時會陪太太入產房及剪臍帶，問到他不怕血？他笑言：「我喺《白》入面做腦外科醫生，做好多手術，會當剪綵咁剪！」問到Kimmy懷孕至今可有不適？她謂幸好沒有出現孕吐問題，現時已停工，Patrick Sir就笑言：「佢情緒都冇變，仲好咗，本身90分，依家100分。」Kimmy就笑言：「試過有次佢激嬲我，我控制唔到情緒，係咁喊。」兩人透露BB是仔，對於中英文名，Patrick Sir表示英文名有少少頭緒，會跟他用「P」字頭的名字，而中文名就交由長輩改。