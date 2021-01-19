95後人氣小花Kenna James　愈脫愈強

自信心對一個人嚟講相當重要，咁點先可以提升自信呢？95後人氣脫星Kenna James就話，唔理其他人對自己嘅評價如何，最重要懂得欣賞自己，自然充滿自信，喺鏡頭先剝衫更係愈脫愈強呀！

艷舞女郎出身

投身四仔界嘅原因有好多，有脫星話係為夢想，有啲純粹為搵錢，而Kenna James就係後者。喺美國印第安納州出生嘅佢，自細家境貧窮，雖然讀書成績唔錯，但因為家境問題，高中畢業後就去到一間艷舞俱樂部工作，希望可以賺多啲錢養家。佢表示一直唔知自己生得靚，及至喺俱樂部工作後，不但捧場嘅粉絲多，裙下之臣更加多，令佢由怕醜少女變成自信心十足嘅艷舞女郎。

喺佢演出幾個月後，獲得一位著名成人雜誌攝影師嘅邀請拍攝寫真，喺金錢利誘下，佢便答應對方，而雜誌高層覺得佢係可造之才，於是為佢開設直播頻道，更搵佢拍輯雜誌封面。及後，佢被片廠睇中演出四仔短片《Solo》，就咁開始咗四仔事業，更獲得力捧。

大型片廠寵兒

出道之後，阿妹一切發展順利，除咗拍攝寫真外，亦密密拍四仔，作品以女同題材為主，深受四仔迷歡迎，人氣冠絕同期出道嘅脫星，更喺AVN、XBIZ同XCRO等四仔頒獎禮提名「最佳新進脫星」，可惜最後落敗，未能喺頒獎禮上大放異彩。

之後，佢離開合作咗兩年嘅經理人公司，轉以自由身發展，而呢個轉變迎嚟佢事業上第一個高峰。阿妹話雖然冇咗大公司嘅支持，但喺演出上更加自由，可以拍攝唔同嘅題材，而搵佢演出嘅片廠全部都著名片廠，包括New Sensations、Reality Kings、Wicked Pictures、Digital Playground等等，幾乎排隊搵佢演出。隨住佢嘅人氣不斷提升，一直冇得獎運嘅佢，終於喺上年嘅XBIZ頒獎禮奪得「最佳配角」及「最佳性愛演出」兩個獎項，足證佢實力強勁。

Profile

出生日期：1995年1月16日

身高：172cm

三圍：34C-24-34

有粉絲喺社交網問Kenna James，最怕係乜嘢？佢坦言話係怕窮，所以會努力拍四仔賺錢。另外，阿妹係個勁有愛心嘅索女，經常見到佢分享做義工救助動物嘅照片，更呼籲支持領養不棄養運動，真係愛心爆棚呀！