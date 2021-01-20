【是日通勝】（一點居士）

庚子年十二月初八戊辰木平日

吉時：上午9至時11時、下午3至時5時、下午5至時7時

凶時：下午1至時3時、下午7至時9時

宜：祭祀、飾牆、平塗

忌：置業、鑽孔、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、3、5、8

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：天秤座、人馬座、雙魚座

白羊

愛情運不錯，單身者出外或有艷遇，不要錯過。

金牛

表達力強，職場上展現出親和力，工作效率高。

雙子

財運稍遜，容易受金錢問題困擾，宜量入為支。

巨蟹

諸事不順，宜調整心態，以免被工作壓力拖垮。

獅子

感情發展停滯不前，但切勿強求，順其自然吧！

處女

很多事要找人協助才行，獨力處理會苦了自己。

天秤

貴人助力強，多向身邊人求助，做事無往不利。

天蠍

士氣高，工作效率佳，但投資宜採取保守策略。

人馬

心情佳，人緣運強，工作難題獲貴人迅速擺平。

山羊

精神狀態欠佳，上班時心不在焉，要提防犯錯。

水瓶

運勢甚差，易講多錯多，切勿作重大財務決策。

雙魚

出門遇貴人，工作表現如虎添翼，有機會上位。

【生肖運程】

相沖生肖：狗（39歲）

旺弱指數：（升）猴 事業旺

（跌）狗 健康差

鼠

運勢下降，不易爭上位，步伐太急反而累事。

牛

認真工作，適當時候改變自己，可提升效率。

虎

異性緣佳，影響力大，有望成為上司的左右手。

兔

時間是財富，不要再耽誤了，腳踏實地工作吧！

龍

領悟力強，得同事擁戴，有望找到事業新方向。

蛇

工作運上升，獲朋友支持，做足準備有望跳槽。

馬

財運稍遜，不要借錢給朋友，以免自尋煩惱。

羊

姻緣運平平，感情事不能勉強，順其自然吧！

猴

事業順利，發展前景佳，敢於嘗試將有驚喜。

雞

據理力爭有利工作，相反處理感情要懂讓步。

狗

是日沖煞，健康運一般，要保重身體多運動。

豬

職場氣氛緊張，宜低調行事，切勿諸多挑剔。