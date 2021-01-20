東方日報C1：鄭爽被爆欲棄養子女　官媒狠批道德難容

內地女星鄭爽被揭秘婚又離婚，同時更爆出找代母及棄養骨肉的風波！面對官媒怒斥「道德難容」，粉絲及代言品牌秒速宣布割席，12年星途毀於一旦，鄭爽恐難有翻身之地！

憑劇集《微微一笑很傾城》爆紅的鄭爽，2018年在綜藝節目《這！就是鐵甲》中邂逅賽事總監張恒繼而相戀，更一同成立科技公司，翌年結伴參加真人騷《女兒們的戀愛》第2季，惟在同年底分手，更爆出財務糾紛，有傳張恒以女方名義借高利貸等。

飽受攻擊的張恒前日在社交網發文為自己平反否認借貸，指過去1年多面對負面新聞大感難受，他上載與一對小朋友的合照，自爆現時滯留美國：「我發誓我從沒做過這些事情！我確實在美國，但之所以我和家人滯留美國1年多，是因為我們必須照顧並保護2個年幼無辜的小生命，滯留美國實屬無奈。」由於孩子辦護照需由父母簽字，有傳因母親不配合辦理而令他與小孩被迫留在當地。

爆粗講「打不掉」聲帶曝光

有位聲稱是張恒友人隨即向內地傳媒爆料，提供一對孩子的出世紙，指男童在2019年12月19日出生，女童則在2020年1月4日出生，出世紙登記父母一欄的名字，與鄭爽及張恒的英文名拼音相同，加上孩子們出生相差約兩星期，令他們捲入在美國找代母產子的風波，震驚內地娛樂圈！有指二人早在美國秘婚，但傳出已入稟當地法院申請離婚，之後網上再瘋傳一段聲稱是鄭爽及父母、以及張恒父親的聲帶，內容圍繞是否棄養孩子等問題而爭論，有女聲激動爆粗：「這兩個孩子7個月真的打不掉，他X的，我都煩死了！」令棄養傳聞炒得熱烘烘，事件不斷發酵！

發文反擊 自稱沒違法

捲入風波後，鄭爽被網友發現反覆上線40次，更瀏覽過二手網站，心情似乎未受影響。直至昨午，她才於社交網發文強調自己沒有違法，但對代孕及棄養一事隻字不提，寫道「這是我非常傷心和私密的事情，本不願意在大家面前多說，但是事已至此，被別有用心的一步一步曝光。」、「在中國國土之上我沒有違背國家的指示。」之後她再度發文，直指男方出軌，並暗示網上流傳的「棄養聲帶」並非足本：「完全版本應該在6小時，誰家女兒誰心疼，我爸媽只希望我能不要哭了敢快睡一覺。」其父亦嬲爆發文鬧男方是「極品渣男」及「軟飯硬吃第一名」！

鄭爽雖為自己平反，但形象已跌落谷底，除了粉絲後援會會長發文宣布「脫粉」外，連其中一個主要粉絲網站亦宣布關閉！事件更驚動內地官媒，央視公開指摘：「有某明星疑似代孕欲棄養，曝光錄音中『打也打不掉，我都煩死了』更令人憤怒。如此踐踏底線，法律難容，道德難容！」另外，中央政法委官方微博亦發文批評，指鄭爽的回應全無悔過及道歉之意：「作為中國公民，因為代孕在中國被禁止，就鑽法律空子跑去美國，這絕不是遵紀守法。」又指她避重就輕也改變不了事實。

另外，昨日鄭爽控告張恒的借貸糾紛案在上海法院開審，涉及款項2,000萬人民幣（約2,300萬港元），二人均未有現身法院，鄭爽方面拒絕調解，男方代表律師則向內地傳媒指，他們沒有在內地領證結婚。

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