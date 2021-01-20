《我的超豪男友》現實版！《璀璨帝國》超級富豪堅離地

2018年電影《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）成功令亞裔成為焦點，也引起不少觀眾對亞裔富豪的興趣，現在Netflix便推出亞裔超級富豪的真人騷《璀璨帝國》（Bling Empire），可謂《我的超豪男友》現實版！

以往美國有不少圍繞有錢人生活的真人騷，不過有米程度與這些亞裔巨富相比，絕對是小巫見大巫！美國闊太系列中，最有錢的要算Lisa Vanderpump，身家估計達7,500萬美元（約5億8,500萬港元），而《璀璨帝國》中巨富頂點是Anna Shay，身為軍火商後人的她，身家估計達6億美元（約46億8,000萬港元），數字超出一大截！

一共8集的節目，拍攝一班洛杉磯亞裔富豪的奢華生活，購物豪買，大開派對，不斷晒身家，其中一幕他們買一些誇張珠寶時，形容為「最適合行山時配戴」，非常離地！而卡士中唯一不是有錢人的男模特兒Kevin Kreider打入有錢人圈子，講到自己房租一個月要花1,000美元（約7,800港元）時，被女富豪Jaime Xie嘲諷：「仲平過我買對鞋！」

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