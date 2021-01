已故英國小說作家Roald Dahl 撰寫的60年代著名兒童小說《Charlie and the Chocolate Factory》,曾先後兩度被改編拍成電影分別就是71年的《兒童樂園》(Willy Wonka & the Chocolate Factory)以及05年由尊尼特普(Johnny Depp)主演的《朱古力獎門人》(Charlie and the Chocolate Factory)。而昨日有傳華納兄弟籌拍前傳《Wonka》,亦計劃於2023年3月17日推出。

由於是前傳的關係,於《朱》飾演「獎門人」王卡衛(Willy Wonka)的尊尼特普將不會在片中出現。據知電影公司已物色人選睇中兩大新上位年輕男星「蜘蛛仔」Tom Holland或「新一代男神」添麥菲查洛美(Timothee Chalamet)飾演該角。前者目前忙於拍攝《蜘蛛俠3》,而添麥菲將為歌手卜戴倫(Bob Dylan)傳記片開工。