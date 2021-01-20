飲酒後第二朝駕車外出　朴詩妍醉駕釀車禍受查

曾因為濫用強效鎮靜劑異丙酚而被判緩刑的韓國41歲女星朴詩妍，昨日被爆因為酒後駕駛而釀成交通意外。

SBS電視台昨晚報道指，朴詩妍本月17日早上11點30分左右駕車到首爾松坡區的迴旋處時撞到一輛正在等候訊號的私家車，剛好在現場的警察目擊發生意外的過程，朴詩妍當時的血液酒精含量為0.097%，足以吊銷駕駛執照，幸好朴詩妍與被撞車輛的司機都沒有大礙，警方已就朴詩妍違反道路交通法立案，而朴詩妍事發後承認曾經飲酒，已經返回家中。

所屬的Mystic事務所指朴詩妍於本月16日晚上與友人在家中飲酒，到翌日早上認為自己已經醒酒，所以駕車外出，期間發生了輕微的碰撞事故，她應警方要求接受酒精測試，錄得足以吊銷駕照的數值，而事務所對發生事件感到有重大責任，朴詩妍本人亦為事件感到後悔及正在反省。

而朴詩妍亦透過社交網發文為酒駕一事道歉：「這是不管有甚麼理由也絕對不能做的事，我為輕視這件事的自己感到後悔和深切反省，非常對不起支持我和愛惜我的人。」