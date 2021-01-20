為美國總統就職典禮綵排　未婚夫爆珍妮花超緊張

美國總統就職典禮將於香港時間明日凌晨於華盛頓國會山莊舉行，美國兩大天后珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）和Lady GaGa將在典禮上表演，慶祝拜登（Joe Biden）和賀錦麗（Kamala Harris）成為美國新一任總統及副總統。

珍妮花的未婚夫前棒球巨星Alex Rodriguez向傳媒說：「回想過去12個月，佢（珍妮花）先後完成超級碗半場騷、除夕倒數，依家就為就職典禮表演。簡直係難以置信！」雖然「見慣大場面」，但他亦爆未婚妻為了今次演出而好緊張，因為她希望用音樂來盡全力去令人民連結在一起。暫時未知她會在典禮上唱那首歌。而她亦已抵達華盛頓為演出作綵排，幾小時前，她於社交網站上載與現場駐守的軍人自拍片段，並留言表示好榮幸與這班勇敢的男女共度時刻。明日將會為他們以及所有美國人唱歌。

至於負責在典禮上唱美國國歌的GaGa完成綵排後亦抽空與軍人交談，她亦不忘在國會山莊內自拍並留言說：「我祈禱明日對於美國人來說是和平的一天。有愛的一日，而不是仇恨的一日。」除了珍妮花和GaGa之外，奧斯卡金像影帝湯漢斯（Tom Hanks）亦會出席在特備節目《Celebrating America》擔任主持，而一眾歌手包括John Legend和Justin Timberlake等亦將會在節目上演出。