8大品牌盤點推薦　Lucky Red限定妝品

無論去年大家過得是好是壞,都已經成為歷史。不如寄望新一年喚發新氣象,尤其是一眾化妝控不妨趁新年伊始轉個靚妝,等自己更精神奕奕、更添好運?適逢近日各大美妝品牌紛紛推出新年限定妝及季度新品,更一致選用極具新春氣氛的大紅色作產品色彩及包裝主調,討喜得來充滿生機,用來化新春妝容最適合不過!

紅色魔法世界

Charlotte Tilbury以紅金兩色點綴全新推出的「新春限定魔法美妝系列」,不但為品牌最暢銷的經典產品Charlotte's Magic Cream魔法面霜換上新包裝,更推出3款全新的新春唇色幸運唇膏,唇色由啞光柔和磚紅、啞致明亮櫻桃鮮紅到水潤感乾燥玫瑰色都有,從櫻唇煥發喜氣。

喜慶金牛派對

今個新春,CLINIQUE結合「牛年」與花卉圖案打造出3款限量妝品,包括換上新裝的金牛限量版Laser淡斑去印精華和Clinique iD黃油肌底液及造型精緻的2021限定小金牛提亮光影粉。其中隨限量版Clinique iD肌底液附送的小金牛裝飾和和飾有立體小金牛浮雕的光影粉,絕對是牛年的收藏之選。

優雅紅色喱士

Dolce & Gabbana Beauty以熱情的紅色和感性的喱士推出2021限定瑰麗喱士系列,為兩大王牌產品Blush of Roses亮澤腮紅(400 #Peach)和The Only One 亮澤唇膏(640 #DGAmore)換上新裝。金色底色加上紅色喱士組成優雅而浪漫的組合,叫人一見傾心。

華麗耀眼金光

GIVENCHY從中國書法藝術中擷取靈感,並結合揮金起舞、琉金成畫的理念打造新春限量彩妝系列,透過紅金兩色交織出華麗耀眼的產品。除了高級訂製稜鏡4色蜜粉和華麗魅彩啞致唇膏外,更帶來4款福袋及多項購物禮遇。

紅色玫瑰花海

Jurlique為新春特別推出的限量版玫瑰按摩油,蘊含豐富的純淨活機草本植物成分,能為每吋肌膚帶來法國玫瑰 (Rose Gallica) 的天然呵護,讓你恍如置身於玫瑰花海中,放鬆身心靈同時煥發肌膚水潤光澤。瓶身及包裝一拼採用紅色作主調,加上層層交疊的法國玫瑰花瓣,喜慶氣氛與浪漫兼備。

浪漫紅色盛典

Lancôme以紅色包裝配襯別出心裁的2021玫瑰圖案,再次推出新年限量版嫩肌活膚系列。其中包括升級版嫩肌活膚精華、升級版冰鑽亮眼精華和嫩肌活膚眼霜。此外,品牌更與Sophie Hallette合作設計出限量版瑰麗豐盈絲滑唇膏,透過兩大人氣色號(#196和#888),為女士打造浪漫唇妝。

節日百變唇妝

LUNASOL以節日紅色包裝推出全新限量3色的豐盈柔潤唇膏,包括令人心動的鮮紅色、溫柔成熟的深啡色和溫暖的奶白米色,配合Double Oil配方,與雙唇緊密合,輕易幻化出具光澤透明感及水潤持久的百變唇妝。

典雅紅金花卉

NARS以特別設計的紅調花卉圖案配上金色標誌推出2021限量版新春節日系列,系列包括以花瓣色調為靈感的全新4色眼影、4款不同色調(暖裸色、暖蜜桃棕色、深紅色和熱紅色)唇膏和王牌裸光蜜粉餅,互相配搭使用,能塑造春日氣息濃厚的拜年新妝。