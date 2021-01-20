霸氣巨蟹Pagurus　水陸橫行

考考大家，哪種動物可於水陸之間來去自如？沒錯，牠就是憑着一雙利鉗而橫行天下的螃蟹！估不到這份霸氣竟然觸動了遊艇設計師，孕育出一艘兩棲雙體船——Pagurus，除了賣相酷似一隻巨型螃蟹，更具備卓越性能，可於海洋作高速馳騁，也可直接登陸沙灘，其頂級版的造價只是2,400萬歐元（約2.3億港元），真是物有所值！

登陸沙灘冇難度

呈「H」形、船長25米的兩棲雙體船Pagurus，又名Crabmaran，為意大利設計工作室Lazzarini Design Studio的最新概念遊艇，靈感來自螃蟹，設計師希望新作有別於一般遊艇，能突破水陸界限，橫行無阻，因此其裝備配置與別不同！

首先，船尾的螺旋槳由兩台890hp柴油發動機驅動，在海上航行時，巡航速度為18節，最高航速更可達到25節。其次，船身兩側的底部配備鋼製螺旋形輪緣驅動器，並由4個單獨可輸出440hp的Yanmar柴油引擎提供動力，當遊艇即將登陸，驅動器會向地面伸出，讓它可於沙地或泥地上前進。此外，螺旋形輪緣驅動器在水流的摩擦下，可產生電能，加上船身頂端設置了太陽能板，令遊艇在善用能源方面有着極佳表現。

內部設計可調整

看過Pagurus的概念圖，造型極具霸氣，尤其是在沙地停駐時，猶如一艘太空船！事實上，遊艇主甲板的中央位置有一個特別設計，就是內置了平台式升降機，由4個電動絞盤連接，可將艙庫儲存的車輛、小艇、水上電單車送到地面或海面，令人不期然聯想起科幻片中出現的飛船。內部格局方面，5間睡房分布於船體兩側，透過駕駛室和用餐區的橋塔甲板相互連接，最多可容納12位乘客，另備有廚房、浴室等設施。

值得一提，這艘概念遊艇的內外設計可按用家需求而作出調整，帶有雙噴頭驅動器的碳纖維版本，船身較輕，造價約為6,580萬港元；兩棲適用的鋼製版，造價則高達2億3千萬港元。不過，想把Pagurus據為己有，除了要付出鈔票，也要有耐性才行，因造船時間預計要兩年呢！

規格表

船長：25米（82英尺）

船寬：9.2米（30英尺）

高度：5.2米（16.5英尺）

引擎：（水上模式）2 × caterpillar（890hp each）

（陸上模式）4 × yanmar diesel（440hp each）

油箱容量：8,000升

水箱容量：1,000升

巡航速度：18節

最高航速：25節

陸上時速：最高35km/h