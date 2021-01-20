CES重點整理︰防疫篇

新冠肺炎全球肆虐，今屆美國消費性電子展(CES) 亦特別多防疫Gadget展出，不同廠商都希望透過科技幫助大家對抗疫情，以下為幾點重點產品！

型爆新口罩

Razer Project Hazel是一款智能口罩，提供N95醫療級別的呼吸系統防護，並具備可拆卸和可充電的主動呼吸器及Smart Pods以調節空氣流動，可過濾最少95%空氣中的危險顆粒，並具有高液體阻隔能力。口罩的正面採用透明設計，讓傾談對象可看到用戶的面部表情，也助有聽力障礙的人士以讀唇方式解讀說話。內置的燈光系統會在昏暗環境自動開啟，Razer VoiceAmp技術則透過內置麥克風和擴音器增強用戶的語音清晰度。口罩內藏矽膠提升佩戴舒適度，並會主動冷卻和調節空氣，附送的無線快速充電盒還具有紫外光燈，呼吸器放入即可快速消毒。雖然此口罩仍屬概念階段，但如此實用有型，即使疫情後也值得入手！

電腦殺菌燈

鍵盤及滑鼠容易藏污納垢，電腦配備品牌Targus為此推出電腦專用殺菌燈，內置一組UV-C LED燈，可藉由紫外線光照射鍵盤、滑鼠，廠方號稱照射5分鐘便能消除99.9%病菌。它另一最聰明之處是內建動作感應器，當用戶靠近時會自動關閉紫外線，避免燈光傷害皮膚及雙眼。與之同時，廠商還帶來2Office Antimicrobial Backpack背包，可容納15吋至17.3吋筆電，並在「關鍵碰觸點」如背帶、拉鏈位置加入抗菌塗層，減少病原體的物理傳播機會。

智慧型掃地

Samsung於CES期間發表多個清潔機械人，當中真空掃地機械人Jetbot 90 AI+內置光學雷達、3D傳感器及物體識別技術，可自行旋轉360度，並在20呎範圍內偵測物體，廠方表示它可避開梳化、電線、桌子等超過100萬種家中常見障礙物，比一般掃地機械人聰明得多。清潔後它會自動返回Clean Station，污垢、灰塵和頭髮會自動收集到袋子，同時透過過濾系統過濾99.999%的污染物。產品預計今年上半年在美國上市，售價待定。

免觸式開水

美國浴室設備品牌Kohler針對疫情推出一系列Innate Intelligent Toilet設備，當中免觸式智能水龍頭內置感應器，用戶毋須觸碰手柄就能開水，減低交叉接觸所帶來的染病風險。同場發表還有加熱坐廁，同樣加入免觸式設計，減少如廁後手部接觸坐廁的機會。特別一提，Kohler還與智慧型水道管理品牌Phyn合作推出水管壓力監控設備，在水管漏水時通知用戶，避免積水孳生細菌。