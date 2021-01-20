同曾淑雅出浴！戴祖儀被林穎彤爆經常自誇身材出眾

歐陽偉豪（Ben Sir）、戴祖儀、林穎彤（Bella）、曾淑雅（Jumbo）及鄭衍峰等下午現身電視城，出席節目《港產旅行團》記者會。席間播放節目相關片段，祖儀及Jumbo有「出浴」鏡頭，相當香艷！事後Bella與祖儀齊齊受訪，談到「出浴」時，祖儀透露：「我哋被安排去咗酒店staycation，有機會望住靚海景出浴，真係寓工作於娛樂。」

她又踢爆原本Bella有份，但臨時有其他工作甩底，且笑說：「當時我披咗浴巾下面仲着咗泳裝。曾淑雅可能拍開《3日2夜》，對於披毛巾好熟手，教咗我點整之後點扯都唔甩。（同佢一齊浸浴，擔心身材被比下去？）佢不嬲都喺節目擔當騷身材，而且樣貌出眾。」Bella踢爆祖儀其實不時自稱身材出眾，搞到她相當靦腆。

另外，Bella表示今次於節目內首次挑戰行山，分別跟鄭衍鋒及楊潮凱行了幾座山，笑言2人陪自己分別「拍拖1日」。她說：「平時好少行山，但係拍完呢個節目之後就愛上咗行山喇。起初行嘅時候都覺得好辛苦，有諗過想放棄，直頭想call飛行服務隊，後來知道原來一生人只可以免費call一次飛行服務隊，於是我就將呢個quota留起，諗住再有迫切時先call佢哋。」