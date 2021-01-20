【絕對無添加】10位女星學生相　網民一致認為佢最靚！

整容風氣盛行，有時睇番圈中某啲女星相隔幾年啲相，好似中咗「面目全非」拳咁，要知係咪純天然，其實好簡單，夠膽就拎張學生相出嚟睇！好似以下呢10位女星就絕對有呢個膽量，唔怕公開，正因為佢哋都係全天然美女，不過網民Scan過後，覺得最靚竟然係小儀！

咩叫似食咗防腐劑呢？睇阮小儀就知，唔講唔知佢已經50歲，生得細細粒嘅佢維持一副中童嘅身材，話佢係學生都有人信呀，而佢個髮型都係30年不變，睇番個張學生相，同依家都係一樣剪齊陰，超級清純，難怪被網民選為最靚啦！

李佳芯（Ali）由細靚到大，學生時期已經大眼瓜子面，非常有氣質，更獲視后肯定演技，從小三演到法官，形象多變，男女觀眾通殺！

陳茵媺（Aimee）早前分享佢16歲時嘅學生相，同依家比只係多咗幾分成熟女人味，五官同依家一樣咁甜美，獲不少網民激讚keep得好好，不過最特別嘅係，少女嘅佢同細女好似樣，餅印一樣。

陳自瑤（Yoyo）早前喺台慶頒獎禮老公王浩信得獎，而佢一副「木無表情」嘅樣，成為網民熱話。風頭仲蓋過視后蔡思貝，近年Yoyo愈來愈靚兼有自信，睇番佢張學生相，已經成個小龍女咁，少女時代已經係女神級。

馮盈盈（FYY）同依家個樣就真係差得遠咗少少，可能因為副眼鏡關係，不過睇番棚牙同佢依家係一樣，DSE考獲28分，讀書成績優異，而呢張學生相只係一個普通四眼學生妹，又點估到佢係港姐冠軍。

高海寧（高Ling）學生時期嘅高Ling有少少Baby fat，塊臉同鼻比較闊，五官就冇咩大分別，而最近先剪短髮型嘅佢，長頭髮時同學生時期造型一樣。

江嘉敏曾經參加過校花校草選舉，但原來嗰陣佢眼袋都幾大，眼窩位仲好浮腫，不過眼大大都幾精靈，五官總括嚟講同依家都冇乜分別。

糖妹一向童顏，中學時期個樣同依家完全冇分別，一樣都係咁童顏，不過嗰陣皮膚就比較依家黑少少，不過可能係相機影響，無論幾多歲嘅佢，一樣咁有親和力。

麥明詩係10優狀元，仲接受過電視台訪問，所以佢唔需要晒，網上已經大把，當時有少少Baby fat完全素顏，仲有少少青春豆，呢張拎住成續單影嘅相，明顯地依家靚好多。

劉佩玥（Moon），就讀沙田名校，相中嘅佢着運動服，臉尖尖五官清秀分明，不施脂粉更顯清純，笑容又甜美，絕對係美女。