被指是欺凌事件旁觀者　雪炫事隔半年蒲頭更新社交網

韓國女團AOA前成員珉娥去年7月自爆10年來遭隊友智珉欺凌，令她患上抑鬱症及恐慌症，更曾企圖自殺，與智珉感情要好的隊友雪炫就被珉娥直指是欺凌事件的旁觀者，亦成為網民炮轟的對象，她從去年7月開始一直沒有更新社交網，直至她與男星南宮民主演的劇集《日與夜》於昨晚播畢，今日才上載多張拍攝時的照片，是她相隔半年再更新社交網。

她今日分享拍攝現場的照片及她與一眾演員和工作人員的合照，並透過長文發表劇終感受：「《日與夜》對我來說是有很多意義的作品，我會想『假如沒有這部作品，我這段時間要怎麼過呢？』，能夠飾演勇敢的孔慧媛真的很幸運，這部劇集和慧媛這個角色給了我很大力量，也成為我可以活着的原動力。」

不少粉絲見雪炫相隔多時更新近況，紛紛留言送上打氣的說話，亦有部分網民留言鬧爆：「在珉娥被欺凌時你一句話也沒有說」、「你連道歉的說話都沒有，一直躲着，過了一段時間你又若無其事地回來了」，而女團少女時代隊長泰妍就歡迎雪炫歸來：「好開心見到你。」女星李清娥亦回覆道：「好美麗，我們雪炫也要笑啊。」