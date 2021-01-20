【油尖旺成疫情重災區】老闆娘鄧麗欣林夏薇「中招」叫苦連天？

第4波疫情令到在油尖旺開舖的藝人叫苦連天，翟威廉佐敦的清酒舖、林夏薇油麻地的點心店、鄧麗欣於旺角的茶飲店生意大受影響。

在佐敦廣東道開設清酒舖的翟威廉首當其衝，去年投資6位數字開店的他指，地區爆疫情令零售生意大跌3、4成，現時靠批發、網上銷售撐住，他說：「舖頭對面劃咗個地方做檢測，其實係後面街有事，但係感覺上好危險，實情就唔係咁恐怖嘅，大家都好有秩序，只係心理問題影響大家嘅消費意欲。（唔暫停門市？）條街好多玉器舖都停晒，佢哋係自己舖，我哋唔係，我哋冇零售咪打理吓啲出入貨、整理吓網頁。（第4波影響幾大？）飲食業比較嚴重，我哋批發畀餐廳，攞貨量都跌咗，依家重點係網上，生意都有得做。（賺埋唔夠交租？）唔會，業主好好，同我哋一齊搞，都會有個數畀番佢，依家仲畀到嘅。（想唔想政府畀津貼？） 有當然Very Good啦，但真係唔敢奢望咁多，佢哋搞好個疫情已經非常之感激。」

未有計劃休店的他惟有為店舖做好防疫措施，除了店舖定時消毒，出貨時更會消毒一番，問到可擔心「中招」﹖他說：「呢樣嘢喺香港住嘅都擔心，其實邊度都冇大分別，都係講運氣。我都未去做檢測，畀啲老人家、街坊做先。」

在多區開設連鎖式點心店的林夏薇指第4波疫情令生意下跌2、3成，特別是疫區的分店。到她在油麻地開設的分店，所見顧客也不算太多。她受訪表示：「我哋主要做點心，做街坊生意，主要做上午、同下午，加上我哋又有做外賣，對我哋影響唔係太大，已經適應咗抗疫嘅模式，我哋元朗、馬鞍山都啱啱開咗分店。不過，啲大酒樓就慘好多，希望政府可以繼續資助，幫手同業主講吓減租。」

至於在旺角開設茶飲店的鄧麗欣說：「茶飲店有一間實體店喺旺角豉油街，有一間快閃店就係K11嗰邊，兩邊暫時都冇受到影響，希望可以快啲控制到，大家唔使咁擔心。」