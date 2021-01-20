女友人發姣　搵着我嚟搞！

相信每個男人身邊都會有唔少女性朋友，而未能發展成為情侶當然有好多原因。AV業界神仙乙就話，就算唔係男女朋友關係都唔代表冇機會親密接觸，講緊嘅係日本AV界以女友人發姣為主題嘅作品，講述女方突然慾火高漲，見到男主角立即要求上床降火，不過美色在前，相信冇男人會拒絕。

學妹好飢渴

喺MAXING出品嘅《女友人是一個惡作劇的小惡魔》中，精靈活潑又可愛嘅奏音花音飾演放蕩少女，佢最鍾意扮晒可憐咁去到以前讀書時認識嘅學長屋企借宿，而阿妹見屋內只得佢哋兩個人，就係發晒姣咁先露底，再嚟就係話天氣好熱剝剩內衣褲，見學長睇到神不守舍，就主動吹奏一曲，繼續移船就磡埋位榨取快感！到夜晚，阿妹又話一個人瞓覺好驚，於是竄入學長被窩一齊瞓，點知隻手唔規矩搞到學長硬晒軚，臨瞓前都要激戰一場！

露營撬牆腳

喺Moodyz推出嘅《彼女之友達耳邊淫話中出誘惑》入面，石原希望經常同小美形影不離，不過佢其實係有目的，因為佢一直暗戀小美嘅男友蒼汰。見佢哋去露營，阿妹又跟埋去，紮好營之後，小美就攰到睡着咗，阿妹就趁機姣溝蒼汰，喺佢耳邊大講挑逗說話，仲話可以上床打真軍兼中出收場，搞到蒼汰意亂情迷。本來蒼汰驚住會嘈醒女友，而且覺得有啲內咎，但係見到希望又姣又索，最後都係忍唔定同阿妹砌過你死我活！

相逢恨晚

Alice Japan推出嘅《與彼女之友達共度3日間的紀錄》，講述藤波幸里係一位文書系女仔，經常同好姊妹寧寧及其男友正太一齊玩。其實幸里同正太相處投契，而且大家都芳心暗許，可惜正太同又肥又醜嘅寧寧拍拖在先，所以兩人都冇再進一步發展。有一日，寧寧同屋企人去旅行，幸里就趁機會去正太嘅屋企住幾日，起初佢哋都怕怕醜醜，之後幸里主動勾引正太，兩人嘅慾火一發不可收抬，展開大戰連場，十足新婚夫婦一樣過得溫馨又激情！

簡評

喺3部作品中，本仙最鍾意藤波幸里主演嘅《與彼女之友達共度3日間的紀錄》，阿妹青春又斯文，身材豐滿肌膚嫩白，賣相相當唔錯。劇情方面係就係幾大路，但係有晒起承轉合，描寫出3人行嘅愉快同尷尬，例如幸里同好姊妹嘅男友趁機會返屋企激戰，凸顯出一種相逢恨晚、造物弄人嘅感慨，加上角色設定、背景以及拍攝手法令作品極有青春日劇感覺，簡直就係精品呀！