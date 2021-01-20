角色爭輸羅天宇！吳偉豪爆冇睇過《十月初五》

憑無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》彈起的「朱凌凌」吳偉豪，其靚仔形象成功俘虜不少觀眾，再加上僅得22歲，前途無限，早前有指無綫劇新版《十月初五的月光》的司徒禮信一角，乃他與憑《香港愛情故事》人氣急升的羅天宇之爭，惟角色最終落在天宇手中。

雖然失落角色，但吳偉豪心情未受影響，日前出席《愛》劇宣傳時，更自爆由今年1月1日開始便工作不斷。而因疫情關係，要經常戴口罩，結果搞到皮膚敏感變口罩肌，他說：「成塊面起好多粒粒，皮膚好乾，睇咗醫生應該會好啲，雖然暫時除咗套劇之外冇其他工作，但已經好開心。」

談到有指他與羅天宇爭奪新劇角色，吳偉豪大感錯愕，表示也是從父親口中獲悉：「我完全唔知道有呢件事，應該唔會啦！（依家天宇做，你覺得可惜？）唔會，之前我都冇接觸過呢套劇，既然監製揀得天宇做，一定係佢最適合呢個角色，唔係我嘅話就一定唔會係我，我都知個角色好經典，都想有機會嘗試參與經典劇，不過都係專注依家工作先。」更指除了幕前工作，近日也考獲健身教練牌，待實習過後看看有否機會當私人教練。

對於早前被爆有個圈外女友，吳偉豪坦言公開戀情後沒甚壓力。提到有指女友對他管接管送，他尷尬表示：「唔回應啦！（如果戀情冇曝光繼續低調？）都冇考慮呢樣嘢，而且都認咗，冇關係，公司亦冇壓力，姐弟戀又唔會添壓力畀自己，不過女朋友嘅嘢都唔想講太多。」