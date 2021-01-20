Kylie Page　印第安嬌娃　群戲最耍家

Kylie Page着得咁少布，一對激凸G奶呼之欲出，真係引死人！（互聯網）

曾經有四仔脫星講過，群戰戲係最難演出，所謂群戰戲即係指一后戰幾王，既要留意對手嘅動作作出配合，又要喺適當時候畀反應，仲要兼顧埋鏡頭。不過對擁有印弟安人血統嘅Kylie Page嚟講，以一敵眾嘅場面只係濕濕碎，仲話多啲嚟密啲手添！

柳暗花明

乜嘢叫做天分？睇吓Kylie Page就知！事關佢天生就係食呢行飯一樣，一入行就知道自己嘅優勢同定位，各種床技一學即曉，仲要係精通嗰種。喺美國奧克拉荷馬州出生嘅佢，擁有印弟安人血統，一直夢想成為內衣模特兒，皆因佢對自己嘅身材同樣貌都充滿自信，尤其係一對34G巨乳夠吸睛，高中畢業後佢就去模特兒經理人公司自薦，可惜最後未能獲得取錄，令佢感到非常失望。

正所謂柳暗花明，之後佢被脫星事務所睇中，而且對方開出唔錯嘅條件，於是便放膽一試，2015年以18歲之齡下海拍四仔。由於冇演出經驗，佢花咗兩個月努力鑽研床技同演技，同時為成人網站演出四仔短片以吸取經驗。及後，佢為著名串流媒體拍攝講述脫星生活嘅紀錄片《Hot Girls Wanted》，雖然呢套唔係四仔作品，但卻成功打響名堂。

戰力非凡

2016年佢為四仔名廠Kelly Madison Productions演出作品《Morning Joe》，獲得極佳嘅成績，更喺AVN頒獎禮獲提名「最佳巨乳脫星」。人氣愈嚟愈高嘅佢，自然吸引多間大廠嘅垂青，結果佢先為PornPros演出《Perfectly Natural #14》，再為Bang Bros演出《Big Tits Round Asses #50》，兩套作品同樣獲得極佳銷量，當期時佢更被封為最強新人王，結果喺2018年嘅XBIZ頒獎禮奪得「最佳新進脫星獎」。

演出方面，佢嘅群戰戲最備受四仔迷讚賞，大讚不但演得投入，表情更係肉緊又誘人，最重要係戰力非凡。Kylie表示，喺佢鑽研演技嘅時候，發現唔少人氣作都係群戰戲，覺得一定要掌握箇中精髓，先至可以打動到觀眾，加上佢天生觀察力敏銳，當男優有所動作時，總能提前一步作出反應，演出自然夠引人入「性」啦！

唔少四仔迷話Kylie Page人靚波正，其實佢嘅35吋渾圓美股同樣吸睛，而且充滿魔力。阿妹亦好識得氹粉絲，經常喺社交網分享自拍照同短片，如果大家想欣賞佢嘅火辣身材，就唔好錯過喇！

Profile

出生日期：1997年2月13日

身高：165cm

三圍：34G-25-35