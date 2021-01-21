【是日通勝】（一點居士）

庚子年十二月初九己巳木定日

吉時：上午9至時11時、下午3至時5時、下午5至時7時

凶時：中午11至時1時、下午1至時3時

宜：嫁娶、立約、作灶

忌：出行、移靈、治喪

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、4、6、9

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊

財運不錯，可在朋友介紹下，獲得投資靈感。

金牛

事業運強，有利談判，不乏一展才華的機會。

雙子

工作承受頗大壓力，是時候借助團隊力量了。

巨蟹

多勞多得，工作上有機會得到長輩的提攜。

獅子

情緒起伏，跟異性溝通要有耐性，免生誤會。

處女

易受外力干擾，上司施壓令你渾身不自在。

天秤

貪心易受騙，進行投資前要記下重要訊息。

天蠍

心情浮躁，容易對複雜的任務感到不耐煩。

人馬

公務繁重，易對現狀產生不滿，宜調整心態。

山羊

處理感情事易鑽牛角尖，勿對伴侶發脾氣。

水瓶

愛情吉日，魅力沒法擋，適合約會、應酬。

雙魚

宜克制購物欲，解決經濟問題可找長輩商量。

【生肖運程】

相沖生肖：豬（38歲）

旺弱指數：（升）羊 桃花旺

（跌）豬 健康弱

鼠

求財要抓住機會，應做就去做，別再諸多顧忌。

牛

少拍馬屁，多付出時間與努力，可帶旺工作運。

虎

潛能有望得到發揮，但不要因工作而忽略健康。

兔

腳踏實地，工作進度有望迎頭趕上，毋須過慮。

龍

負能量纏身，工作運欠佳，盡了力總會獲認同。

蛇

有疑難要多發問，多花時間鑽研，可累積經驗。

馬

和氣生財，凡事忍讓，不爭不搶，可迎來好運。

羊

愛情運上升，單身者肯努力，可望修成正果。

猴

小人作祟，同事之間易發生誤會，事業受拖累。

雞

求財要用心經營，努力是成功鑰匙，切忌偷懶。

狗

運勢變好，工作易上手，生活壓力得到紓緩。

豬

是日沖煞，宜注意健康，行動緩慢一點更妥當。