東方日報C1：佐敦開舖對正檢測區　翟威廉靠網購死頂

本港爆發第4波疫情，近日油尖旺區更被列為疫區，在該區開店的藝人叫苦連天，翟威廉的清酒舖、林夏薇的點心店以及鄧麗欣（Stephy）的茶飲店生意大受影響。翟威廉不敢奢望政府發放津貼，只望當局早日控制疫情。

第4波疫情嚴峻，當中人口密集的油尖旺成為重災區，爆發多宗確診個案及有多幢疫廈，在佐敦廣東道開設清酒舖的翟威廉首當其衝，只有一街之隔的新填地街、北海街、廟街及寧波街一帶更是檢測的核心區域。其舖頭對面被劃為檢測區，停泊了5部流動採樣車，有大批穿上保護衣的人員駐守為市民登記做檢測，街道人流少之又少，大部分店舖都暫時關門避疫。

業主同心解困

去年投資6位數字冒險開店的威廉，大嘆零售生意跌了3、4成，現時靠批發及網購撐住：「舖頭對面劃咗個地方做檢測，其實係後面街有事，感覺上好危險，實情就唔係咁恐怖嘅。大家好守秩序，只係心理因素影響大家嘅消費意欲。（唔暫停門市？）條街好多玉器舖都停業，佢哋係自己舖，但我哋唔係，冇零售咪打理吓啲貨同網頁。（第4波影響好大？）飲食業比較嚴重，我哋批發畀餐廳嘅貨量都跌咗，依家重點喺網上，生意都仲有得做嘅。（賺埋唔夠交租？）唔會，業主好好，同我哋一齊搞，會有個數畀番佢，依家仲畀到。（想政府提供津貼？）有就當然Very Good啦，但真係唔敢奢望咁多，佢哋搞好個疫情已經非常感激！」為今之計，他表示會「靠自己」做好店舖與貨品的消毒工作，亦不擔心出入易「中招」。

Stephy望疫情受控

同樣在「疫區」開設茶飲店的Stephy，希望疫情早日受控：「茶飲店有間實體店喺豉油街，快閃店就喺尖沙咀，兩邊暫時冇受影響，但係都希望可以快啲控制到疫情，大家唔使咁擔心。」

至於在多區開設連鎖式點心店的林夏薇，坦言這波疫情令生意額下跌2、3成，特別是開在疫區的分店。昨午她就到油麻地分店巡舖，人流不算太多，她受訪時說：「我哋做點心同街坊生意，主要做上、下午，加上又有做外賣，所以影響唔係太大，已經適應咗抗疫模式，喺元朗、馬鞍山仲啱啱開咗分店。啲大酒樓就慘好多，希望政府可以繼續資助，幫手同業主講減租。」

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