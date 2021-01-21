特別郵票「歲次辛丑(牛年)」

【特約報道】十二生肖是中國傳統的紀年方法，2021年喜迎辛丑牛年，香港郵政特別發行賀歲生肖郵票第四輯第十套，一套四枚郵票及郵票小型張展示各式各樣以牛為造型的工藝品，以健牛賀歲的主題，祝願大家來年幸福安康。

$2 － 木雕有悠久的歷史，常見於傳統工藝品，更可製作家具及建築裝飾，既實用又富藝術性。郵票主角為黃楊木雕牛，神態自若，背景綴以姿態柔美的芍藥，雍容華貴，迎來滿堂吉慶的初春。

$3.7 － 紫砂泥是江蘇省宜興獨有的砂質黏土，被視為國之瑰寶。郵票上正是紫砂素燒陶藝的小牛擺設，造型別致，古樸典雅。郵票背景為夏天盛放的荷花，那自然美態流露 無限生機與活力，盡展新年新氣象。

$4.9 － 青銅是紅銅混入錫或鉛而成的合金，在中國古代屬珍貴材質，因其顏色為青灰而稱之為青銅。郵票上的青銅牛栩栩如生，牛背上可見繁縟富麗的紋飾，鑄造工藝精良，與背景中寓意吉祥長壽的秋菊交相輝映。

$5 － 中國陶瓷優美細緻，造型變化多樣，如郵票上形態獨特的牛瓷擺件，別具一格。背景襯以於寒冬綻放的梅花，其五瓣象徵快樂、幸福、長壽、順利、和平，祈求來年諸事大吉、事事稱心。