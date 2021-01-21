總統就職典禮表演　GaGa金鴿裝被嘲似《飢餓遊戲》奸角

美國總統拜登（Joe Biden）就職典禮於香港時間今日凌晨在國會山莊舉行，邀請美國兩大天后Lady GaGa及珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）表演。

表演之前GaGa亦留言說：「為美國人民唱我哋嘅國歌係我榮譽。」她率先打頭陣領唱國歌，而珍妮花則唱多首愛國歌。向來形象百變的GaGa以深色上衣及紅色長裙示人，而最搶鏡是左胸前方的金色和平鴿配飾，她事後在社交網站發文解釋配戴這件首飾是因為：「願我們之間言歸於好」。她的打扮即被大批網民於網上討論，並將之與系列電影《飢餓遊戲》（Hunger Games）片中奸角菲純克特（Effie Trinket）的造型比較。而心口的金鴿配飾就似片中「學舌鳥」心口針。

而珍妮花就接住GaGa登場，以全身白色打扮的她主唱了兩首愛國歌包括《This Land Is Your Land》以及《America the Beautiful》。在國會山莊期間，她與前棒球巨星未婚夫Alex Rodriguez以及一眾工作人員四圍留影，並放上網與粉絲分享。