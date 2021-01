總統就職典禮表演　GaGa金鴿裝被嘲似《飢餓遊戲》奸角

美國總統拜登(Joe Biden)就職典禮於香港時間今日凌晨在國會山莊舉行,邀請美國兩大天后Lady GaGa及珍妮花露柏絲(Jennifer Lopez)表演。

表演之前GaGa亦留言說:「為美國人民唱我哋嘅國歌係我榮譽。」她率先打頭陣領唱國歌,而珍妮花則唱多首愛國歌。向來形象百變的GaGa以深色上衣及紅色長裙示人,而最搶鏡是左胸前方的金色和平鴿配飾,她事後在社交網站發文解釋配戴這件首飾是因為:「願我們之間言歸於好」。她的打扮即被大批網民於網上討論,並將之與系列電影《飢餓遊戲》(Hunger Games)片中奸角菲純克特(Effie Trinket)的造型比較。而心口的金鴿配飾就似片中「學舌鳥」心口針。

而珍妮花就接住GaGa登場,以全身白色打扮的她主唱了兩首愛國歌包括《This Land Is Your Land》以及《America the Beautiful》。在國會山莊期間,她與前棒球巨星未婚夫Alex Rodriguez以及一眾工作人員四圍留影,並放上網與粉絲分享。