【周六開騷】好掛住港迷！BTOB 4U望疫情後拍旅遊節目

韓國男團BTOB成員徐恩光、李旼赫、李昌燮及Peniel組成的小分隊BTOB 4U，將於本周六（1月23日）舉行《2021 BTOB 4U ONLINE CONCERT [INSIDE]》線上演唱會，4子最近接受東網訪問，隊長徐恩光透露他們為今次演唱會準備了4個新演出，又表示將有很多舞台和表演可以讓每個人都好好享受，希望大家多多期待。

踏入2021年，問到他們有甚麼願望和目標時，Peniel就表示：「希望能夠更加感恩和樂觀，我想今年至少嘗試發行混音帶或幾首單曲。」談到最想合作的歌手或音樂人時，Peniel則表示：「只要那首歌我喜歡，我非常樂意和任何人合作。」

徐恩光指如果4位成員有機會一起拍節目，最想參加旅行實況節目：「希望疫情能夠盡快結束，能夠和成員們進行一次旅行實境節目。」問到各成員可有想挑戰的東西時，李旼赫表示希望挑戰做電台DJ，Peniel說：「當疫情消失後，我想出外挑戰自己和拍攝更多照片，我也希望唱歌和演技都有所提升。」

而李昌燮最後亦不忘跟香港粉絲送上問候：「香港Melody（BTOB官方粉絲名），你們過得好嗎？我好想你們啊！直到我們再次見面之前，請你們保持健康，我們很快再見！」