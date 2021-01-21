阮兒反覆生蛇險毀容　 衛志豪用4個字鼓勵回復自信

曾在《金宵大廈》飾演舞女莎莎的無綫藝人阮兒（Chloe），近日喺節目《星光路上》上談及入行以來嘅心路歷程，原來佢一直受帶狀疱疹，俗稱生蛇所困擾！藝人靠塊面來搵食，但佢試過一年來生十幾次蛇，情緒及工作都受到嚴重困擾，不過好彩一路上有男友衛志豪鼓勵，令佢終於捱過。

現年33歲的阮兒坦言反覆生蛇令佢險些毀容，更試過生上塊面：「我喺一年裏面生咗十幾次蛇，有一期都唔開心嘅，因為生咗喺塊面度，都比較嚴重。」因為身體出現問題，覺得自己好唔靚又上唔到妝，但男友衛志豪患難見真情，喺佢身邊不離不棄：「佢會一路喺我隔籬話『你好靚呀』」令佢回復自信！

阮兒更分享一件甜蜜事，佢話因為拍劇至凌晨，衛志豪就親自送洋葱湯到電視城：「佢驚我唔食嘢，我一唔食嘢抵抗力就差，同劇蕭正楠見到都話『嘩！點解你有湯飲』。」阮兒又笑言男友成日叫佢食多嘢：「我肥都係因為佢。」

最後主持人問到阮兒擇偶條件，佢坦言要高大靚仔，而衛志豪都中晒，更甜笑話：「佢係心目中最好，家人都好鍾意佢。」被問到幾時結婚？佢就話：「拍咗拖3年，想喺工作上再好啲先。」